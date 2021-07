Max Verstappen zum Auto 2022: «Kein Grund für Kritik»

Die Formel 1 hat in Silverstone gezeigt, wie die neue Rennwagengeneration 2022 aussieht. Nicht alle Fans sind davon begeistert, aber WM-Leader Max Verstappen sieht «keinen Grund für Kritik».

So also sollen die Formel-1-Renner 2022 aussehen. Die meisten Fans reagieren auf sozialen Netzwerken positiv, aber es gibt auch Kritik. Der Wagen wirkt für manche Fans zu wenig raffiniert, er erinnert einige sogar an einen IndyCar in seiner Einfachheit.

Aber diese Einfachheit hat Gründe, wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn verraten hatte: «Wir wollten, dass die neuen Autos aggressiv und attraktiv sind. Und wir sind auf das Ergebnis stolz. Der Kern: Der beste Fahrer soll gewinnen, aber mehr Teams als heute sollen gewinnen. Der Frontflügel ist einfacher, der Wagenkörper baut mehr Abtrieb auf. Die Autos sind also nicht mehr so abhängig vom Abtrieb, der über Flügel erzeugt wird.»

Und das führte zu dieser Form. Max Verstappen nimmt das Konzept in Schutz. In einer Runde mit niederländischen Journalisten sagt er: «Ich finde, wir sind vom Konzept der IndyCars weit entfernt, denn dort haben wir ja Einheits-Chassis. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, welchen Weg wir einschlagen und was einem GP-Team alles erlaubt ist in Sachen Entwicklung und was eben nicht. Im Moment gibt es für mich keinen Grund für Kritik.»

Auch der Fakt, dass die GP-Autos langamer werden (Ross Brawn schätzt: um rund drei Sekunden pro Runde) wird von einigen Fans moniert. Aber Max Verstappen sagt: «Klar wollen wir auf einer Runde so schnell als möglich fahren, aber heute ist Überholen einfach viel zu schwierig. Du kannst deinem Gegner kaum folgen. Mich stört es nicht, wenn die Autos ein paar Sekunden pro Runde langsamer sind, wir aber dafür besseren Sport bieten können. Letztlich waren es ja auch wir Fahrer, die immer wieder gesagt haben – wir brauchen ein Auto, das aerodynamisch weniger anfällig ist.»

«Ich glaube auch nicht, dass die Autos am Ende alle genau gleich aussehen. Jeder muss sein eigenes Fahrzeug entwerfen und bauen. Das hier ist einfach ein Hinweis an die Fans, um zu zeigen, wohin die Reise geht.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0