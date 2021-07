Silverstone-GP im Fernsehen: Qualifying am Freitag!

Bereits heute dürfen die GP-Stars ein Qualifying austragen, das die Startaufstellung für den Sprint am Samstag bestimmen wird. Vorher bleibt den Teams und ihren Schützlingen nicht viel Zeit, um sich darauf vorzubereiten.

Lewis Hamilton hat schon oft beklagt, dass die Formel-1-Wochenenden immer nach dem gleichen Muster ablaufen – drei freie Trainings, dann ein Qualifying und schliesslich das Rennen. Der siebenfache Champion darf sich freuen, denn in Silverstone wagt die Königsklasse des Vierradsports diesmal eine Neuerung mit dem Sprint-Quali-Format.

Das heisst: Die Teams und Fahrer haben nur 60 Minuten Zeit, sich im freien Training vorzubereiten, dann geht es heute Nachmittag bereits in die Qualifikation, mit der die Startaufstellung für das Sprint-Quali ermittelt wird. Dieses ist eine Art Mini-Rennen, das am Samstag ausgetragen wird und dessen Ausgang die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag bestimmt.

«Es ist sicherlich nicht einfach, mit so wenig Vorbereitungszeit ins Qualifying zu gehen», betonte Ferrari-Star Carlos Sainz an der gestrigen Auftakt-Pressekonferenz. «Speziell für mich, der bisher noch nie im Ferrari in Silverstone unterwegs war – es ist eine echte Herausforderung, sich in so kurzer Zeit an das Auto und die Strecke zu gewöhnen.»

Das neue Format wirkt sich auch auf den Zeitplan aus – das freie Training beginnt erst um 15.30 Uhr, das Qualifying gibt es dann ab 19 Uhr zu sehen. Wer nichts verpassen will, findet hier die wichtigsten Sendetermine.

Britischer Grand Prix im Fernsehen

