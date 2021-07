Unzufrieden und vor Ferrari-Abflug? Das sagt Leclerc

Wenn es sportlich nicht rund läuft, brodelt die Gerüchteküche sehr schnell. Wie bei Charles Leclerc und Ferrari. Derr Monegasse äußert sich jetzt zu den Spekulationen.

Eigentlich ist die Sache klar: Charles Leclerc hat bei Ferrari einen Vertrag bis 2024. Vier Saisons (die aktuelle eingeschlossen) wollen beide Parteien also noch zusammenarbeiten.

Doch wir wissen auch: Im Fall der Fälle sind die Verträge nicht mehr viel wert. Sprich: Will der Pilot wechseln oder das Team ihn loswerden, ist das Schriftstück kein großes Hindernis.

Der Punkt, der für die Gerüchte sorgt, dass Leclerc unzufrieden mit seiner Situation sei, ist die Ferrari-Schwäche. Nach der Desaster-Saison 2020 läuft es 2021 besser, aber längst nicht gut oder so gut, wie Leclerc es gerne hätte.

Er liegt in der laufenden Formel-1-WM auf dem sechsten Zwischenrang, mit drei vierten Plätzen als Highlight – in Imola, Spanien und Baku.

Trotzdem stellt er klar: «Die Gerüchte über meine angebliche Unzufriedenheit sind alle Unsinn.»

«Es ist alles gut in Maranello und es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Carlos Sainz. Das erlaubt uns, besser zu arbeiten und uns so gut wie möglich auf ein Projekt zu konzentrieren, an das ich fest glaube», sagte Leclerc.

Er betont, man habe es in letzter Zeit geschafft, den richtigen Weg einzuschlagen «und im Vergleich zur letzten Saison große Fortschritte zu machen. Ich habe extremes Vertrauen in mein Team und bin derzeit zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickeln», so der Monegasse.

Leclerc: «Das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, unseren Fans die gleiche Freude zu bereiten, die die Italiener nach dem Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft empfunden haben.»

2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,902 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,277

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,507

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:30,707

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,800

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,030

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,034

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,131

09. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,180

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,188

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,237

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,263

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,289

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,328

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,337

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,404

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,593

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,041

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,47420.

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,017