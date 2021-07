Mick Schumacher (19.): «Q2 war leider nicht möglich»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher musste sich im Qualifying zum Sprint mit dem 19. Platz begnügen, nur Haas-Teamkollege Nikita Mazepin war auf dem Silverstone Circuit langsamer unterwegs.

Für die beiden Haas-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin endete das Qualifying zum 17-Runden-Sprint bereits nach 18 Minuten – das Duo musste sich mit der letzten Startreihe begnügen, wobei der Deutsche die Nase vorn behielt. Dennoch sprachen Beide hinterher von einer positiven Zeitenjagd.

Schumacher erklärte: «Es war in gewisser Hinsicht positiv, denn wir haben ein paar Änderungen vorgenommen und das Auto fühlte sich gut an. Aber ganz offensichtlich reichte das Tempo nicht für mehr. Natürlich hätten wir da und dort ein bisschen was verbessern können, aber insgesamt war der Aufstieg ins Q2 leider nicht möglich.»

«Aber die Arbeit ist noch nicht beendet und wir werden weiter alles geben, um uns weiter zu verbessern», fügte der 22-Jährige kämpferisch an. Und er machte sich Mut: «Es war interessant zu sehen, wie aufgeregt alle waren, etwas Neues auszuprobieren, und ich bin gespannt, wie das Sprint-Qualifying laufen wird. Es ist eine Chance für uns, wenn einige Autos Probleme haben, könnten wir davon profitieren. Solange wir im Rennen sind, haben wir die Chance, im GP am Sonntag etwas weiter vorne zu starten.»

Sein Teamkollege Mazepin fasste zusammen: «Es war eine unserer besseren Qualifying-Leistungen, was die Balance angeht. Ich denke, nachdem wir ein sehr frustrierendes zweites Rennen in Österreich hatten, war dies ein gutes Ergebnis. Mir gefällt, wie das Wochenende abläuft, und ich denke, man muss nur sehen, wie viele Leute am Freitag an die Strecke sind, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen - also war es wirklich cool, auf der Strecke zu sein.»

«Wir haben unser Bestes gegeben und mehr war nicht möglich», betonte auch Teamchef Günther Steiner. «Wir haben keine Schäden verursacht, und jetzt bereiten wir uns auf das neue Format des Sprint-Qualifyings vor. Wir werden sehen, ob es dort etwas für uns zu holen gibt. Wir werden unser Bestes geben.»

Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051