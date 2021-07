Valtteri Bottas (Mercedes/3.): So half er Hamilton

Die Rollen bei Mercedes-Benz sind klar verteilt: Valtteri Bottas wurde gebeten, Team-Leader Lewis Hamilton einen Windschatten zu spendieren, um Verstappen zu schlagen. Das reichte zur Bestzeit für den Briten.

Champagner-Träger und Wasserträger – die Rollen bei Mercedes-Benz sind klar verteilt, wenig verwunderlich bei diesem WM-Stand. Lewis Hamilton ist der einzige Hoffnungsträger von Mercedes-Benz, um Max Verstappen am Titelgewinn zu hindern. Valtteri Bottas, inzwischen seit 16 Rennen oder Ende September 2020 ohne Sieg, ist als gegenwärtiger WM-Fünfter zur Rolle des Sekundanten verdammt. So auch in Silverstone.

Nach der Qualifikation auf dem Silverstone-Circuit sagte der neunfache GP-Sieger die üblichen Sätze, die wir von ihm erwarten würden: «Das war eine gute Qualifikation, vor allem vor dem Hintergrund, dass Red Bull Racing im ersten Training so schnell gewesen war. Jetzt stehen uns im Sprint alle Möglichkeiten offen. Ich habe jedes Vertrauen in unser Auto, was den Renn-Speed angeht.»

Aber das war nicht der entscheidende Punkt, wieso Bottas am Ende Drittschnellster war. Entscheidend war vielmehr, dass der Finne dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton einen Windschatten spendierte auf dessen erster Runde. Ein Gefallen, der nie zurückgegeben wurde, zumal Bottas im zweiten Versuch in der Vale-Kurve einen Fehler machte.

Von den TV-Kameras leider nicht eingefangen, erzeugte Bottas für Hamilton jenen Speed, der für eine tolle erste schnelle Runde reichte. Wie sich zeigte, sollte dies die Runde sein, die am Ende die Bestzeit erzeugte – um 75 Tausendstelsekunden im Duell mit Verstappen.

Erst beim Nachhaken rückte Bottas damit heraus, dass er Hamilton geholfen hatte: «Ja, wir sind ein Team und versuchen, als Team das beste Ergebnis zu erreichen.»



«In diesem neuen Format ist es ganz wichtig, dass du mit beiden Autos in den ersten zwei Reihen stehst, das haben wir geschafft. Es ist beruhigend zu sehen, dass unser Speed letztlich stimmt. Nach dem ersten Training und der Bestzeit von Verstappen hatten wir uns ein wenig Sorgen gemacht.»





Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051