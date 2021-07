Fernando Alonso (Alpine): «Es war knifflig»

Fernando Alonso schrammte um 0,025 Sekunden an Q3 vorbei. Der Spanier glaubt an das Potenzial des Autos und an die weitere Chance im Sprint Qualifying.

Fernando Alonso war nach seinem Aus in Q2 bedient. Denn zum Einzug in den letzten Abschnitt für den Kampf um Plätze in den Top Ten fehlten 0,025 Sekunden. «Es war knifflig. Es war recht windig und ich denke, wir hatten ein bisschen mehr Pace im Auto, aber der Verkehr hat es schwierig gemacht», sagte der Alpine-Pilot, der Elfter wurde.

Doch Alonso schaut schon nach vorne, denn an diesem Wochenende in Silverstone gibt es ja eine zusätzliche Chance, sich für das Rennen in Stellung zu bringen: das Sprint-Qualifying.

«Es ist ein neues Format an diesem Wochenende. Wir haben noch einmal die Gelegenheit, bis zum Rennen am Sonntag Plätze in der Startaufstellung gutzumachen», sagte Alonso.

«Schauen wir mal, was wir lernen und was wir für Samstag verbessern können. Die Atmosphäre war heute fantastisch und es fühlte sich wirklich an, als würden wir Rennen fahren. Ich hoffe, dass die Fans es genossen haben», so der zweimalige Weltmeister.

Alpine-Renndirektor Davide Brivio freute sich über das Potenzial, ärgerte sich aber über das Resultat, denn auch Esteban Ocon rutschte als 13. an Q3 vorbei.

«Es war ein gutes Qualifying; auch wenn wir es nicht in Q3 geschafft haben. Wir waren sehr nah dran. Wir hatten das Potenzial, um dabei zu sein, aber ein bisschen Verkehr hat gereicht, um uns aus dem Rennen zu werfen. Wir haben mit dem Sprint-Qualifying eine weitere Chance, unsere Position für das Hauptrennen zu verbessern. Wir müssen positiv an die Sache herangehen, es als Chance nutzen und versuchen, ein paar Plätze gut zu machen», sagte Brivio.

Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051