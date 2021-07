Ärger bei AlphaTauri: «Die Waage hat alles versaut»

Für AlphaTauri lief beim Qualifying in Silverstone nur wenig zusammen. Pierre Gasly schimpfte anschließend über die Balance, Yuki Tsunoda über die Waage.

Pierre Gasly nahm nach Platz zwölf beim Qualifying in Silverstone kein Blatt vor den Mund. Für den Franzosen war es das «schlechteste Qualifying des Jahres» für AlphaTauri. Platz zwölf ist nur mittelmäßig, nachdem er erst zum zweiten Mal in dieser Saison in Q2 ausgeschieden war. «Wir hatten seit dem ersten Training Schwierigkeiten mit der Balance des Autos, viel mehr als sonst», sagte er.

Er sei zufrieden mit seinen Runden gewesen, doch als er die gefahrene Zeit sah, «da wusste ich, dass es nicht reichen würde. Wir sind langsam auf den Geraden und haben Probleme in den Kurven.»

Was bedeutet das für den Sprint? «Es wird schwer, weil wir das Auto nicht mehr anfassen dürfen. Wir haben nur noch das zweite Training, um die Reifen besser zu verstehen.»

Und Yuki Tsunoda? Der Japaner wurde nur 16., er schied in Q1 aus. Schuld war die Waage der FIA. Er musste dort den nach einem Zufallsprinzip festgelegten Stopp einlegen – zwischen zwei schnellen Runs.

Durch den Waagen-Stopp kam er in Zeitnot. «Die Waage hat alles versaut. Es war so eng am Ende und ich konnte keine richtige 'Cooldown'-Runde fahren. In der letzten Kurve haben dann zudem noch viele Autos gewartet, allein auf der Geraden habe ich schon drei Zehntel verloren. Die habe ich zwar fast wieder gewonnen, aber der Verlust im ersten Sektor war zu stark. Es ist schade.» Tsunoda fehlten unter dem Strich 26 Tausendstelsekunden auf den Einzug in Q2.

Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051