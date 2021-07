Silverstone-GP im Fernsehen: Die Sprint-Quali kommt

Auf diesen Moment hat F1-Sportchef Ross Brawn lange gewartet: Erstmals in der Historie der Königsklasse wird am Samstag mit einem kurzen Rennen experimentiert, dem so genannten Sprint-Qualifying.

Hochspannung in England vor dem ersten Sprint-Qualifying der Formel 1. Ross Brawn, Sportchef der Serie, ist davon überzeugt, dass wir Action hüben und drüben erleben werden. Weltmeister Lewis Hamilton ist hingegen eher skeptisch.

Ross Brawn sagt: «In Baku haben wir einen Vorgeschmack erhalten, als für zwei Runden das Rennen nochmals aufgenommen wurde. Und diese zwei Runden hatten es wirklich in sich! Ich glaube jetzt nicht, dass in Silverstone so aggressiv gefahren wird wie in Aserbaidschan – weil die Fahrer ja doch etwas mehr Zeit haben, um sich nach vorne zu schieben.»

«Aber ich glaube, wir werden tollen Sport erleben, weil die Fahrer einfach nicht anders können. Wenn du zwei Piloten mit einem Einkaufswagen in den Supermarkt stellst, ist ein Wettkampf programmiert. Es liegt einfach in ihrer Natur, den Anderen schlagen zu wollen. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir reichlich Action sehen werden.»

«Wir haben auch in Sachen Reifen einen Rahmen gesteckt, der sie dazu ermuntert, volle Kanne zu fahren. Tauchen Fahrer vom Schlage eines Verstappen oder Hamilton mit anderen Gedanken in die erste Kurve, wenn es sich um einen Sprint handelt, nicht um einen Grand Prix? Ich glaube nicht. Racer bleibt Racer.»

Lewis Hamilton hat sich eher zurückhaltend geäussert. Der Mercedes-Star: «Mal sehen, wie das ablaufen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Schnellzug erleben werden, mit Autos, die einander einfach folgen. Ich hoffe, wir erleben Überholmanöver, aber in aller Wahrscheinlichkeit wird das keine aufregende Sache – denn jeder weiss, wie schwierig das Überholen in Silvestone ist.»



Wie dieser vielleicht wegweisende Samstag von Silverstone verlaufen wird, erfahren die Fans online oder vor dem Fernseher. Dank unserer Übersicht der wichtigsten Sendetermine verpassen Sie so gut wie nichts.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Samstag, 17. Juli

07.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00: Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

08.10: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.50: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.00: Zweites Training

15.15: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Jenson Button

16.45: Sky Sport F1 – Greatest Races, David Coulthard in Frankreich 2000

17.00: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.00: SRF Info – Beginn Berichterstattung Springt-Qualifying

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.30: Sprint-Qualifying

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Sprint-Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. Juli

07.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

09.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Greates Races, Niki Lauda in Estoril 1984

11.25: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

13.05: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Lewis Hamilton

14.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.40: ORF 1 – Formel-1-News

15.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45: ORF 1 – Motorhome

18.10: ServusTV – Rennen

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051