Max Verstappen: Seine Warnung nach dem Sprint-Sieg

WM-Leader Max Verstappen warnt nach dem Sprint-Qualifying von Silverstone: «Wir sind auf den Geraden nicht so schnell wie die Mercedes. Das macht mir etwas Sorgen. Aber wir haben die beste Ausgangslage.»

Das erste Sprint-Qualifying der Formel 1 ist vorbei, und 110.000 Fans haben in Silverstone ein gutes Rennen, wenn jetzt auch nicht den Riesen-Thriller serviert bekommen. Max Verstappen, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas wurden nach dem Rennen in einem Laster um den Kurs gefahren, so wie es früher bei Rennen Tradition war, und der Niederländer erhielt auch einen Lorbeerkranz umgehängt.

Max hat mit seinem Sieg im Sprint die WM-Führung um einen weiteren Punkt ausgebaut – er erhielt drei Punkte für seinen ersten Platz, Lewis Hamilton erhielt zwei, Valtteri Bottas als Dritter noch einen. Verstappen hat sich mit dem Sprint-Erfolg die achte Pole-Position seiner Formel-1-Karriere gesichert, seine fünfte 2001 nach Bahrain, Frankreich, Steiermark und Österreich, damit auch die vierte in Folge! Er steht in Silverstone erstmals auf Pole.

Max sagt: «Jeder weiss, wie schwierig es ist, hier zu überholen. Ich wusste, dass meine beste Chance der Start ist, und zum Glück kam ich wunderbar weg. Dann war es ein harter Kampf mit Lewis in der ersten Runde. Wir haben beide hart attackiert, also haben an beiden Fahrzeugen prompt die Reifen Blasen geworfen. Wir sind mit nur einem Drittel der üblichen Spritmenge ins Rennen gegangen, daher konnten mir mehr attackieren, das erklärt die Blasen. Aber das ist für alle das gleiche Problem.»

«Es fühlte sich seltsam an, nach einem Rennsieg am Funk zu hören: Max, du hast die Pole-Position! Aber wir haben nun für den Grand Prix eine prima Ausgangslage. Jetzt müssen wir das Gleiche am Sonntag nochmals machen. Einfach wird das nicht, denn wir sind auf den Geraden weniger schnell als die Mercedes. Aber wir könnten auch so einen guten WM-Lauf haben.»



«Ich freue mich auch, so viele Fans zu sehen, selbst wenn mir klar ist, dass die meisten wohl lieber Lewis Hamilton vorne gesehen hätten.»





Sprint-Qualifying Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,430

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,5

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +11,2

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +24,1

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +30,9

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +43,5

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,4

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,6

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +47,3

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +47,7

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +48,7

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,6

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +52,1

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +53,2

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +53,5

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +55,1

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +68,2

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +77,6

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde zurück





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0