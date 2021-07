Kimi Räikkönen: Hoffen nach Silverstone-Enttäuschung

Formel-1-Urgestein Kimi Räikkönen musste sich in Grossbritannien mit dem enttäuschenden 15. Rang begnügen. Der Weltmeister von 2007 erklärt, warum er trotzdem hoffnungsvoll auf den nächsten GP blickt.

Bis kurz vor dem Rennende durfte sich Kimi Räikkönen Hoffnungen auf einen Punkterang machen. Der Alfa Romeo-Pilot kämpfte auf Position 10 liegend gegen Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez, dabei kam sich das routinierte Duo zu nahe – am Ende kreuzte der Finne die Ziellinie als Fünfzehnter vor dem Mexikaner und den beiden Haas-Rookies.

Dennoch lässt die gute Silverstone-Form hoffen, wie Räikkönen mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Ungarn festhält: qBeim letzten Rennen in Silverstone waren wir sehr nah an den Punkten dran. Ich war Zehnter, als ich mit Pérez zusammenkam, und ich denke, wir hätten bis zum Ende des Rennens um diesen Punkt kämpfen können.»

«Wir haben nichts gewonnen, aber wir können hoffen, dass wir diese Form nach Ungarn mitnehmen können, eine Strecke, auf der wir gut abschneiden können. Wie immer erwarten wir, dass es sowohl am Samstag als auch am Sonntag eng zugehen wird, aber wenn wir unseren Job gut machen, können wir ein gutes Ergebnis einfahren», macht sich der Champion von 2007 Mut.

Auch Teamchef Frédéric Vasseur gibt sich kämpferisch: «Ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen: Wir haben an die Türen der Top-Ten geklopft und wir müssen nur noch die richtigen Dinge tun, um den letzten Schritt zu machen. Wir haben die meiste Zeit des letzten Rennens in den Punkterängen verbracht. Und auf dem Silverstone Circuit, einer Strecke, die unserem Auto nicht wirklich liegt, lagen wir bis ein paar Runden vor Schluss auf der zehnten Position. Deshalb hoffen wir auf einer Strecke, die sich deutlich vom britischen Traditionskurs unterscheidet, noch mehr von unserem Potenzial abzurufen zu können.»

