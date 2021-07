Sergio Pérez: «Nur so haben wir einen guten Urlaub»

Vor der Formel-1-Sommerpause will Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez noch ein gutes Rennergebnis einfahren. Der Mexikaner betont: «Wir haben in der vergangenen Woche sehr hart gearbeitet.»

Das Rennen in Grossbritannien verlief nicht nur für Red Bull Racing-Star Max Verstappen nicht wie erwünscht. Auch der Teamkollege des WM-Leaders erlebte auf dem Silverstone Circuit eine herbe Enttäuschung: Nach dem unliebsamen Treffen mit dem Alfa Romeo von Kimi Räikkönen fiel der Rennfahrer aus Guadalajara kurz vor dem Fallen der Zielflagge auf den 16. Platz zurück.

«Das war ein schlechtes Wochenende und ein GP zum Vergessen», seufzt Pérez denn auch rückblickend. Das Sprint-Format, das beim zehnten Kräftemessen der Saison zum ersten Mal ausprobiert wurde, kam jedoch gut bei ihm an: «Ich fand es toll, auch wenn wir Fahrer deutlich stärker gefordert werden, weil wir zwei Starts und zwei Rennen bewältigen müssen. Es war auf jeden Fall anders als gewohnt, soviel steht fest.»

«Nun bin ich ganz auf das nächste Rennwochenende in Ungarn konzentriert, dort wollen wir zurückschlagen», fügt der 31-Jährige an. «Das ganze Team ist topmotiviert und wir haben in der vergangenen Woche sehr hart gearbeitet, um stark zurückzuschlagen. Die Strecke ist einmalig, auch wenn sie mit dem hohen Abtriebsniveau stark an Monaco erinnert. Es ist eine sehr technische Piste.»

«Ich freue mich darauf, auf dem Hungaroring einen starken letzten Auftritt vor der Sommerpause hinzulegen», erklärt der aktuelle WM-Fünfte. Und Pérez ergänzt lachend: «Nur so können wir einen guten Urlaub haben – indem wir in Budapest ein gutes Wochenende erleben.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0