Lewis Hamilton in Ungarn: Mercedes gibt Fehler zu

Nach dem turbulenten Ungarn-GP stellte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff hinter die Entscheidung, Lewis Hamilton beim zweiten Start alleine losfahren zu lassen. Jetzt wird zugegeben: Das war ein krasser Fehler.

Die Formel-1-Fans trauten ihren Augen nicht: Vor dem zweiten Start zum Ungarn-GP konnte jedes Kind erkennen, wie trocken der Hungaroring in kürzester Zeit geworden war. Die Folge – fast alle Fahrer stellten ihr Auto nicht in die Startaufstellung, sondern bogen in die Boxengasse ab, um sich profillose Reifen abzuholen und den Grand Prix dann aus der Boxengasse heraus fortzusetzen. Nur ein Renner stand beim Start draussen, der Mercedes von Weltmeister Lewis Hamilton.

Unmittelbar nach dem spektakulären Grossen Preis von Ungarn nahm Teamchef Toto Wolff die Entscheidung seiner Mannschaft in Schutz und meinte gegenüber Sky: «Das war zu hundert Prozent richtig, und ich stehe zu dieser Entscheidung.»

Aber in der Nachbesprechung des WM-Laufs kommt Technikdirektor Mike Elliott zu einer anderen Einschätzung. Der Engländer gibt zu – Hamilton nicht hereinzuholen, das war ein krasser Fehler.

Elliott sagt: «Rückblickend haben wir die falsche Entscheidung getroffen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir sehr schnell handeln mussten. Noch während der Aufwärmrunde zum zweiten Start hatten alle Fahrzeuge Intermediate-Walzen montiert, aber dann tauchten fast alle Wagen an die Box, und wir hätten das auch tun sollen. Fakt ist jedoch: Für uns war diese Entscheidung schwieriger als für alle Anderen, denn wir waren der Leader.»

«Wenn du weiter hinten liegst, dann kannst du beobachten, was die Konkurrenz macht und entsprechend reagieren. Diesen Luxus hast du als Führender nicht.»

«Es kommt hinzu, dass wir in der Boxengasse die erste Box zugeteilt hatten. Wir wussten also – wenn wir anhalten und wechseln, dann fahren alle an uns vorbei, und wir müssen auf unserem Platz warten. Das hätte unweigerlich zu einer Verzögerung geführt. Es bestand auch die Gefahr einer Kollision, und wie sich dann gezeigt hat, ist das in der Drängelei in der Boxengasse auch wirklich passiert.»



«Das alles wurde diskutiert, und am Ende haben wir uns zu einer konservativen Vorgehensweise entschieden. Unser Hauptrivale lag weit zurück, und wir wollten einen dummen Fehler vermeiden. Wenn wir uns die ganze Situation nochmals betrachten, so hätten wir wie alle Anderen Reifen wechseln sollen, auch wenn wir zurückgefallen wären.»



Logische Frage: Auf welchem Platz wäre der Weltmeister auf die Bahn zurückgekommen? Mike Elliott ist sich nicht sicher: «Wir vermuten, so um den fünften oder sechsten Rang herum.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel. Aston Martin hat das Recht, gegen den Ausschluss in Berufung zu gehen