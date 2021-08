Ralf Schumacher zu Bottas: «Kapitel Mercedes zu Ende»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher spricht über das WM-Duell zwischen Mercedes und Red Bull Racing-Honda und ist der Überzeugung: «Für Valtteri Bottas ist das Kapitel Mercedes zu Ende.»

Die Mercedes-Piloten haben in den beiden vergangenen Grands Prix Kollisionen ausgelöst, welche Red Bull Racing in wahrsten und im übertragenen Sinne teuer zu stehen kommen: Crash von Hamilton gegen Verstappen in Silverstone, dann die Fehleinschätzung von Bottas in Ungarn, die zum Ausfall von Sergio Pérez und zum schwer beschädigten Auto von Verstappen führte. Ergebnis: Der Niederländer und Red Bull Racing sind die WM-Führung los, und RBR muss für viel Geld reparieren. Zudem kommen auf das Team zu allem Übel Strafversetzungen zu, weil auch die Motoren beschädigt wurden.

Ralf Schumacher, Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky, weiss: «Nach dem Start-Crash von Valtteri Bottas wollte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff entschuldigen, aber Red Bull Racing-Teamchef Chris Horner wollte die Entschuldigung nicht annehmen. Daran ist zu erkennen, wie angespannt die Situation zwischen den beiden Teams ist.»

«Der Ärger bei Red Bull Racing ist verständlich», so der sechsfache GP-Sieger Schumacher weiter, «auch wenn das Auslösen dieser Kettenreaktion natürlich keine Absicht von Bottas war.»

«Red Bull Racing hatte bis Silverstone einen guten Lauf, aber danach sind ihnen die Felle etwas davongeschwommen. Max hätte in Ungarn um den Sieg fahren können, von daher war es für ihn mehr als schade und ärgerlich.»

Schnell kursierte im Netz: Ist Bottas vielleicht auf die Gegner angesetzt worden? Aber der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher kann über solche Verschwörungstheorien nur müde lächeln: «Dass Bottas den Crash absichtlich verursacht haben könnte, schliesse ich komplett aus, weil es nicht logisch ist. Denn Bottas kämpft gerade um ein Cockpit in der Formel 1.»

Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002, glaubt zu wissen, wieso Bottas nach dem Rennen so niedergeschlagen war. «Ich schätze, dass für ihn das Kapitel Mercedes beendet ist, und ich kann mir vorstellen, dass er gerade mit Williams oder Alfa Romeo verhandelt. Da hilft solch ein kapitaler Fehler nicht – und das weiss er ganz genau.»

«Es bringt Bottas überhaupt nichts, wenn Lewis Hamilton noch einmal Weltmeister wird. Ausserdem kann man auch nicht berechnen, dass man ein anderes Auto vor sich herschiebt. Darüber sollten alle, die eine Verschwörung vermuten, mal gründlich nachdenken.»



«Lewis Hamilton und Mercedes verschenkten den Sieg, als Hamilton vor dem Re-Start nicht wie seine Gegner in die Box gefahren ist, um Slicks-Reifen abzuholen. Toto Wolff hat gesagt, dass er hinter der Aktion stehe, aber er ist lange genug dabei und weiss, dass dies ein Bock war. Hier ist meiner Ansicht nach auch Lewis in der Pflicht. Er hätte seinem Team klipp und klar sagen sollen: ‘Ich komme rein, die Strecke ist zu trocken!’»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel. Aston Martin hat das Recht, gegen den Ausschluss in Berufung zu gehen