Fernando Alonso zu Lewis Hamilton: «Wie ein Tsunami»

Fernando Alonso lieferte sich in Ungarn ein Duell mit Lewis Hamilton, das an die alte Rivalität der früheren McLaren-Teamkollegen erinnerte. Damals war die Situation nicht einfach, wie der Spanier gesteht.

Für Fernando Alonso war es das erste Jahr nach seinem zweiten Titelgewinn in Folge, für Lewis Hamilton war es die Debütsaison in der Königsklasse: 2007 trafen die beiden Ausnahmekönner bei McLaren aufeinander, und lieferten sich zum Entsetzen des damaligen Team-Oberhaupts Ron Dennis einen erbitterten Titelkampf, bei dem am Ende Kimi Räikkönen als lachender Dritter über die WM-Krone jubeln durfte.

Alonso erinnerte sich in Ungarn im Gespräch mit «Sky Sports F1» an jene Saison zurück, die so enttäuschend für ihn geendet hatte. «2007 war ein sehr wichtiges Jahr für mich», erklärte der zweifache Champion, und fügte an: «Lewis kam wie ein Tsunami in die Formel 1, mit all seinem Talent, seinem Können und den guten Ergebnissen, die er gleich einfahren konnte. Das war gleichermassen intensiv und herausfordernd, und zwar für alle.»

«Rückblickend würde ich sagen – und ich denke, Lewis würde mir da zustimmen – gab es nie echte Probleme zwischen uns, wir kämpften sehr hart, aber fair», beteuerte Alonso daraufhin. «Ich denke ganz ehrlich, dass es das Team war, das die Situation nicht richtig im Griff hatte.»

«Ich möchte Ron Dennis nicht die Schuld in die Schuhe schieben oder irgendein anderes Teammitglied nennen, das dafür verantwortlich ist. Aber als Team und als Management führte uns niemand an – und wir waren zu jung und zu ehrgeizig», fügte der 32-fache GP-Sieger eilends an.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Disqualifikation

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen*

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0

* WM-Stand nach der Disqualifikation von Vettel