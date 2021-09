AlphaTauri 2022: Mit Gasly/Tsunoda bald alles klar

Red Bull Racing wird 2022 erneut mit Max Verstappen und Sergio Pérez antreten, und auch beim zweiten Red Bull-Rennstall bleibt alles beim Bisherigen: AlphaTauri fährt mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda.

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten in der Formel 1, als jedem Neuling in der Königsklasse grundsätzlich ein Lehrjahr zugestanden würde? Heute wird ein Neuling nach jedem Fehler gleich an den Pranger gestellt – so auch Yuki Tsunoda nach seinem Ausrutscher im ersten Training zum Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort.

Der junge Red Bull- und Honda-Schützling Yuki Tsunoda ist im ersten Teil der WM 2021 durch tollen Grund-Speed aufgefallen, aber er hat auch Fehler gemacht. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ungerührt: «Ich sehe für Yuki niemanden als Alternative.»

Eine Rückkehr von Alex Albon zu AlphaTauri ist gemäss Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht geplant («Wir sprechen mit Williams und Alfa Romeo.»), und würde Tsunoda in Frage gestellt, müsste die logische Überlegung heissen: Wer soll Tsunoda sonst ersetzen?

Es würde wenig Sinn machen, ein Jahr Arbeit in den jungen Japaner zu investieren, nur um ihn nach nur einer Saison durch einen der Formel-2-Fahrer Jüri Vips, Liam Lawson oder Jehan Daruvala zu ersetzen. Franz Tost hat immer betont: «Was ein Fahrer in der Formel 1 wirklich kann, das zeigt sich erst im dritten Jahr.»

Der Tiroler weiter: «Die moderne Formel 1 ist unheimlich kompliziert, daher rede ich immer von diesen drei Jahren. Nach dieser Zeitspanne muss einem Piloten alles in Fleisch und Blut übergegangen sein, erst dann zeigt sich sein wahres Potenzial.»



Tsunoda selber spricht in Zandvoort von einer «50:50-Chance, auch 2022 Formel 1 zu fahren. Ich weiss, dass ich konstanter werden muss.»



Jüngste Tendenz: In der kommenden Woche wird bestätigt, dass AlphaTauri auch 2022 mit GP-Sieger Pierre Gasly und dem vielversprechenden Yuki Tsunoda antreten wird.





2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit