Niederlande-GP im Fernsehen: Wer kann zulegen?

Der Trainingsfreitag in Zandvoort wurde durch mehrere rote Flaggen verkürzt. Deshalb erwarten viele Teams, im dritten Training Fortschritte zu machen. Wer nichts verpassen will, findet hier alle TV-Sendezeiten.

In beiden Trainingssessions am Freitag in Zandvoort war ein Motorproblem der Grund für eine Zwangspause. Am Vormittag ging Sebastian Vettels Antriebseinheit in Rauch auf und die Teams und Fahrer mussten sich ganze 36 Minuten gedulden, bis sie wieder auf die Strecke durften. Am Nachmittag rollte Lewis Hamilton auf der Strecke aus und sorgte damit für acht Minuten Ruhe auf dem niederländischen Rundkurs. Später landete Haas-Rookie Nikita Mazepin im Kiesbett und sorgte damit für eine weitere rote Flagge.

«Das war ein schwieriger Tag, an dem uns die roten Flaggen in der ersten Session viel Fahrzeit gekostet haben», seufzt denn auch Andrew Shovlin mit Blick auf den Trainingsfreitag. Der Mercedes-Ingenieur weiss: «Alle Teams hatten mit der eingeschränkten Rundenzahl zu kämpfen und deshalb stehen weniger Daten zur Verfügung.»

«Auch wurden viele Runden mit weniger Benzin im Tank durch den Verkehr beeinträchtigt. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sich viele Teams noch verbessern können», prophezeit der Brite, dessen Schützlinge Valtteri Bottas den Tag auf den Plätzen 4 und 11 beendet hatten, wobei der Titelverteidiger die zweite Session durch seinen frühen Ausfall grösstenteils verpasst hatte.

«Wir kämpfen noch etwas mit den Kurven 2 und 3, in denen wir sowohl mit mehr als auch weniger Sprit an Bord Zeit verlieren», verrät Shovlin. «Aber noch bleibt uns ja ein wenig Zeit, um das zu verstehen. Es gibt auch noch ein paar andere Stellen, an denen wir die Balance verbessern können, aber alles in allem scheint sie nicht allzu sehr daneben zu liegen», macht er sich gleichzeitig Mut.

Und der 47-Jährige fügt an: «Mit Lewis müssen wir noch ein paar Runden aufholen, aber dafür haben wir ja noch das dritte Training am Samstagmorgen.» Wer live mitbekommen will, ob sich Mercedes und die Konkurrenten der Sternmarke weiter verbessern können, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum GP-Wochenende in Zandvoort.

Niederlande-GP im Fernsehen

Samstag, 4. September

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.55 Sky Sport F1 – Inside Tracks – GP Aserbaidschan 2017

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

13.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Lewis Hamilton

18.50 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 5. September

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: Emilia Romagna 2021

11.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Emilia Romagna 2021

12.55 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 ServusTV – Countdown zum Rennen

14.50 SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Niederlande

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10 ServusTV – das Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung