Toto Wolff: «In Monza könnte es anders laufen»

Max Verstappen siegte in Zandvoort und holte sich damit die WM-Führung zurück. Der Red Bull Racing-Star erntete dafür auch Lob von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der nun auf ein starkes Ergebnis in Monza.

Max Verstappen machte in Zandvoort vor heimischem Publikum alles richtig: Nachdem er sich die Pole zum Heimspiel am Samstag gesichert hatte, fuhr er am Sonntag souverän seinen 17. GP-Sieg ein. Das hinterliess auch bei der Konkurrenz einen guten Eindruck, denn Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff lobte nach dem Rennen, das sein Schützling Lewis Hamilton auf dem zweiten Platz beendet hatte: «Red Bull Racing blieb heute fehlerlos, herzlichen Glückwunsch an sie und Max zu diesem Sieg.»

«Egal was wir bei der Strategie auch versucht haben, es war immer schwierig, mit ihnen mitzuhalten. Wir haben alles probiert, was in unserer Macht stand, unter anderem mehrere Undercuts mit Lewis, der bis ans Limit pushte. Aber es hat nicht gereicht», seufzte der Wiener.

Und Wolff erzählte: «Valtteri fuhr auf einer Einstopp-Strategie, gegen Rennende hatte er jedoch mit den Reifen zu kämpfen und bekam Vibrationen. Aus diesem Grund haben wir ihn als Vorsichtsmassnahme noch einmal hereingeholt.»

Das Fazit fällt dennoch gut aus. «Die Plätze 2 und 3 sind ein ordentliches Ergebnis und eine gute Punkteausbeute für uns», ist sich der Chef der Weltmeister-Truppe sicher.

Wolff hofft nun, auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza zurückschlagen zu können: «Ich bin mir sicher, dass uns dort erneut ein hart umkämpftes Wochenende mit einem spannenden Spitzenduell erwartet. Die Strecke ist ganz anders und dort kehrt auch das Sprint-Qualifying-Format zurück. In Monza könnte es also ein bisschen anders laufen. Warten wir ab, was passiert.»

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0