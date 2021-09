Italien-GP im Fernsehen: Wer gewinnt den Sprint?

Die Formel-1-Piloten haben am Freitag die Startplätze für das heutige Sprint-Qualifying erkämpft, dessen Ausgang die Startaufstellung für den Grand Prix bestimmt. Wer nichts verpassen will, findet hier alle TV-Zeiten.

Die GP-Teams und ihre Stars erlebten in Monza ein aufregendes Qualifying zum Sprint. Am Ende waren es 96 Tausendstel, die über den ersten und den zweiten Platz entschieden, wobei Valtteri Bottas die Nase vorn hatte. Der Finne, der das Mercedes-Team nach der aktuellen Saison verlassen wird, muss im Grand Prix am Sonntag allerdings vom Ende der Startaufstellung losfahren, weil ein vierter Motor in seinen Dienstwagen eingebaut wurde.

Bottas teilt sich die erste Startreihe mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, dahinter lauern Red Bull Racing-Star Max Verstappen und McLaren-Talent Lando Norris auf ihre Chance, die Sternfahrer nach dem Start zu schnappen. Doch das wird nicht nur angesichts des starken Mercedes-Speeds ein schwieriges Unterfangen.

«Wir hatten während der Sessions ein gutes Tempo, was uns dabei geholfen hat, ein paar Reifen zu sparen. Dadurch haben wir für die Rennstarts am Samstag und am Sonntag noch alle Optionen offen», verrät Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin, und betont: «Herzlichen Glückwunsch an Valtteri, er ist eine fantastische Runde gefahren und hat diesen ersten Platz verdient.»

Und der Brite erzählt: «Es ist immer ein arbeitsreicher Tag, wenn man nur eine Trainingsstunde zur Verfügung hat, um das Auto auf das Qualifying vorzubereiten und dafür abzustimmen. Aber wir hatten eine produktive Session am Vormittag und das Auto funktioniert offenbar gut.» Wer wissen will, wer beim Sprint-Qualifying die Nase vorn haben wird, findet hier alle TV-Zeiten.

Italien-GP im Fernsehen

Samstag, 11. September

01.00: Sky Sport F1 – Italien-GP 1986 Zusammenfassung

01.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

03.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

05.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.00: Sky Sport F1 – Red Bulls 1st Win

06.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30: Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

09.50: Sky Sport F1 – Radio Rewind Monaco 2021

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

11.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.00: Zweites Training

13.15: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

15.45: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

16.00: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.00: SRF Info – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30: Sprint-Qualifying

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Sprint-Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

19.05: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

21.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

22.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

Sonntag, 12. September

00.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

00.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

02.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

02.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

03.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

04.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen Kompakt

06.30: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Analyse

08.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Bahrain 2021

09.20: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Portugal 2021

09.40: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Imola 2021

12.10: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

13.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

13.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40: ORF 1 – Formel-1-News

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Italien

16.15: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.50: ORF 1 – Motorhome

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook Italien

18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt

19.30: ServusTV – Speed - das Motorsportmagazin

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook