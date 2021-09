Lando Norris (McLaren/2.): «Meine Zeit kommt noch»

Der Engländer Lando Norris sagt nach seinem zweiten Platz beim Grand Prix von Italien in Monza: «Natürlich hätte gerne ich den ersten McLaren-Sieg nach so langer Zeit geholt, aber manchmal muss man zurückstehen.»

Ein aussagekräftiger Funkspruch des jungen McLaren-Piloten Lando Norris im Monza-GP: «Sagt Daniel bitte, dass er Tempo aufnehmen soll.» Dann legte der ehrgeizige Norris nach: «Seid ihr sicher, dass dies hier die beste Lösung ist?» Übersetzung: Kann ich mich bitte auf meinen Stallgefährten Daniel Ricciardo werfen?Die coole Antwort vom McLaren-Kommandostand: «Ja, Lando, das ist die beste Lösung.» Übersetzung: Positionen halten, Ricciardo nicht angreifen!

Und so kam Lando Norris auf Rang 2 ins Ziel in diesem verrückten Monza-GP, seine beste Platzierung in der Formel 1 nach vier dritten Rängen (Österreich 2020, Imola, Monaco und erneut Österreich 2021).

Lando gibt offen zu: «Natürlich habe ich an die Führung gedacht, natürlich hätte gerne ich dieses Rennen gewonnen. Aber meine Zeit kommt noch, ich sehe mich für viele, viele Jahre bei McLaren, und es gibt einfach Momente im Leben, wo du zurückstehen musst. Das war ein solcher Moment.»

«McLaren hat lange auf einen solchen Moment warten müssen, und ich könnte nicht stolzer sein, dass ich zu diesem grandiosen Team-Ergebnis beigetragen habe.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0