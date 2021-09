Startaufstellung Monza: Pierre Gasly mit Problemen

Nach seinem Crash im Sprint-Qualifying startet AlphaTauri-Talent Pierre Gasly mit neuem Motor und neuem Getriebe ins 14. Kräftemessen der GP-Stars in Monza. Auch bei Ferrari-Star Charles Leclerc gab es einen Motor-Tausch

Monza-Vorjahressieger Pierre Gasly wird seinen Triumph vom Vorjahr kaum wiederholen können: Der Franzose wird den Italien-GP aus der Boxengasse in Angriff nehmen müssen, weil in seinem AlphaTauri-Renner Motor und Getriebe getauscht wurden, und dabei eine andere Batterie-Version eingebaut wurde, als zuvor im Einsatz war. Dies geschah, nachdem der 25-Jährige im Sprint-Qualifying einen Crash hatte einstecken müssen.

Auch bei Charles Leclercs Ferrari wurde die Antriebseinheit erneut getauscht, nachdem das Problem mit dem Motor, das er im Training bekundet hatte, behoben worden war. Als Vorsichtsmassnahme hatten die Ingenieure der Scuderia beschlossen, dem Monegassen ein zuvor schon eingesetztes Triebwerk einzubauen. Weil das ursprüngliche Aggregat repariert wurde, wurde erneut getauscht. Dies zieht keine Strafe mit sich, weil zwei Mal die gleiche Spezifikation eingebaut wurde.

Vom Ende des Feldes wird Valtteri Bottas losfahren müssen, sein Motor wurde bereits vor dem Qualifying gegen eine neue Antriebseinheit der gleichen Version getauscht. Weil diese aber das erlaubte Kontingent überschreitet, hagelte es dafür eine Strafe für den Sprint-Polesetter und Sieger des Quali-Rennens.

Damit darf Max Verstappen von der Pole losfahren, neben ihm fährt Daniel Ricciardo los, dahinter lauern Lando Norris und Lewis Hamilton auf ihre Chance. Die dritte Startreihe glänzt in Rot: Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz startet von den Positionen 5 und 6. Lokalmatador Antonio Giovinazzi, Sergio Pérez, Lance Stroll und Fernando Alonso komplettieren die Top-10 der Startaufstellung.

Auf den weiteren Startpositionen folgen Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, George Russell, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Robert Kubica, Mick Schumacher und Valtteri Bottas. Schlusslicht Gasly, der aus der Box losfahren muss, bekundete auf seiner Installationsrunde Probleme mit dem Gaspedal und steuerte erneut die Box an, wo eifrig an seinem AlphaTauri-Renner geschraubt wurde. «So kann ich kein Rennen fahren», hatte der Franzose zuvor an die Box gefunkt.

Startaufstellung, Monza

?01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes?

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12?

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21?

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21?

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari?

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda?

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes?

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault?

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes?

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault?

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes?

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda?

16. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

17. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari?

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

19. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

Start aus der Boxengasse

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda