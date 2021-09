Carlos Sainz: «Crash nagte an Selbstvertrauen»

Ferrari-Star Carlos Sainz musste im zweiten Training vor dem Sprint einen heftigen Crash einstecken. «Danach war das Selbstvertrauen ehrlich gesagt nicht mehr so hoch», gestand er hinterher.

Im Sprint-Qualifying in Monza musste Carlos Sainz sein Selbstvertrauen wieder aufbauen, denn in der zweiten Trainingssession zuvor hatte er in der Ascari-Schikane einen heftigen Crash einstecken müssen. Die Ferrari-Mechaniker leisteten ganze Arbeit und reparierten den beschädigten Maranello-Renner rechtzeitig zum Sprint-Start.

Sainz bedankte sich mit dem siebten Platz, den Italien-GP darf er wegen der Strafversetzung von Valtteri Bottas (Motor) vom sechsten Platz in Angriff nehmen – er teilt sich die dritte Startreihe mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Nach dem 18-Runden-Rennen erklärte der Spanier: «Der Unfall im Training war ziemlich heftig, der Einschlag war hart und ich befürchtete deshalb, dass mein Chassis dabei beschädigt wurde.»

«Man kann anhand der Onboard-Aufnahmen sehen, wie hoch die g-Kräfte waren, die da gewirkt haben. Aber die Mechaniker haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet und die Vorderradaufhängung vorne, beide Bremsen und alles repariert, sodass ich wieder ausrücken konnte», fügte der aktuelle WM-Siebte an, der auch gleich gestand: «Danach war das Selbstvertrauen ehrlich gesagt nicht mehr so hoch.»

«Denn der Abflug war sehr seltsam, ich war nicht mal am Limit. So etwas dämpft natürlich das Selbstvertrauen. Danach habe ich mir im Sprint die Zeit genommen, um das Vertrauen wieder aufzubauen, ich ging es ruhig an und es gelang mir nach und nach, das nötige Vertrauen wiederzufinden», berichtete Sainz

Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall

WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0