Mick Schumacher (Haas) Letzter: Riesige Probleme

Haas-GP-Pilot und Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher erreicht im Monza-Sprint nur den 19. Platz, ist also Letzter. Durch Valtteri Bottas’ Strafe rückt der Deutsche auf den 18. Startplatz vor.

Mick Schumacher hatte vor dem zweiten Formel-1-Sprint der Saison angekündigt: «Ich werde am Samstag voll angreifen. In Silverstone, als wir erstmals einen Sprint zeigten, haben wir gesehen, dass ein so kurzes Rennen anders verläuft als ein Grand Prix, ganz besonders in Sachen Reifen-Management. Daher hoffe ich, ich kann etwas mehr attackieren als in einem WM-Lauf, und mit dieser Einstellung gehe ich auch in den Sprint.»

Aber aus diesem Plan wurde nichts: Mick Schumacher kam lediglich auf Rang 19 ins Ziel, damit als Letzter, noch weiter hinten müssen am Sonntag nur Pierre Gasly starten, der im Monza-Sprint einen Unfall hatte, und Valtteri Bottas, der nach einem Motorwechsel bei Mercedes ganz nach hinten rücken muss.

Mick Schumacher verlor auch das Prestigeduell gegen den Feind im eigenen Lager, gegen den Moskauer Nikita Mazepin. Formel-2-Champion Schumacher stöhnte nach dem 18-Runden-Rennen: «Das war heute definitiv nicht einfach. Da müssen wir sehr viel verstehen und hoffen, dass wir am Sonntag im Grand Prix mehr zeigen können.»

«Der Speed war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das Verfolgen der Gegner ist hier so schwierig! Meine Reifen haben sehr schnell überhitzt, ab da rutschte ich nur noch herum und fiel zurück. Ich hoffe, wir können am Sonntag durch eine kluge Strategie etwas mehr herausholen.»



«Aber grosse Hoffnungen kann ich mir leider nicht machen, weil wir in Sachen Renn-Speed hier den Gegnern doch um ein gehöriges Stück hinterherhinken. In der Qualifikation war ich noch recht zufrieden gewesen, jetzt zeigt sich aber, dass wir ein hartes Rennen vor uns haben. Für mich wird es im Grand Prix darum gehen, so viel als möglich zu lernen.»





Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0