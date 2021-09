Fernando Alonso: «Können nicht zu viel riskieren»

Formel-1-Star Fernando Alonso beendete die beiden Freitagstrainings in Sotschi auf einem Top-10-Platz. Der zweifache Weltmeister bleibt bei seiner Prognose fürs restliche Wochenende dennoch vorsichtig.

Für das Alpine-Team endete der Auftakt zum Sotschi-Wochenende erfreulich: Sowohl Altmeister Fernando Alonso als auch Esteban Ocon schafften es in der zweiten Session in die Top-10. Der Spanier belegte am Ende mit 1,169 sec Rückstand auf die Bestzeit von Valtteri Bottas den achten Platz, sein Stallgefährte blieb sogar nur knapp acht Zehntel langsamer als der Mercedes-Spitzenreiter und durfte sich damit über den fünften Platz auf der FP2-Zeitenliste freuen.

Alonso, der insgesamt 42 Runden drehte, ist sich sicher: «Wir hätten ohne die von Antonio Giovinazzi ausgelöste rote Flagge eine bessere Rundenzeit erzielen können.» Gleichzeitig mahnt er: «Es lief sicherlich etwas besser als in Monza, aber wir wissen auch nicht, was passieren wird. Denn wir haben nun schon an einigen Rennwochenenden gesehen, dass wir am Freitag gut abgeschnitten, Tags darauf aber wieder die üblichen Positionen belegt haben.»

Alonso weiss: «Auch das Wetter wird morgen und am Rennsonntag eine grosse Rolle spielen, so gesehen könnte das, was wir heute erreicht haben, nutzlos sein, sollte es im Rennen regnen. In einem solchen Fall, wenn es so viele Fragezeichen zum Wetter gibt, dürfen wir nicht zu viel riskieren. Ich denke auch, dass wir in diesem Jahr im Trockenen etwas besser waren als auf nasser Piste.»

«Aber Max Verstappen und Charles Leclerc müssen ihre Motor-Strafen absitzen, wodurch wir nach vorne rücken. Endlich profitieren wir einmal – zumindest zum Rennstart. Es könnte durchaus sein, dass sie zur Rennmitte wieder nach vorne kommen», betont der 32-fache GP-Sieger, der aktuell den zehnten WM-Rang in der Gesamtwertung belegt.

2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977