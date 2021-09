Pierre Gasly: «Müssen einige Dinge verbessern»

Pierre Gasly beendete den Trainingsfreitag in Sotschi zwar auf dem dritten Platz. Dennoch gestand der AlphaTauri-Star nach getaner Arbeit: «Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Fahrzeugbalance.»

Ganz zum Ende des zweiten Trainings in Sotschi rumpelte Pierre Gasly über die hohen Randsteine in der zweiten Kurve, was sein Dienstwagen nicht schadlos überstand: Der Franzose büsste bei dieser unfreiwilligen Schüttelpartie seinen Frontflügel ein. Dennoch durfte er sich über einen gelungenen Auftakt ins Russland-GP-Wochenende freuen.

Nach 46 Trainingsrunden belegte er zum Ende des Tages mit seiner Rundenzeit von 1:33,845 min den dritten Platz in der FP2-Rangliste. Nur die beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton waren auf ihren schnellsten Runden noch flotter unterwegs. Allerdings beteiligten sich mit Max Verstappen und Charles Leclerc gleich zwei Hochkaräter nicht an der Jagd nach der Spitzenzeit. Denn beide müssen das Rennen wegen des Einsatzes einer neuen Antriebseinheit vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.

Gasly sieht darin eine Chance. Er fasst zusammen: «Mit Blick auf unsere Performance war es ein positiver Tag, auch wenn der Wind die Arbeit erschwert hat. Das Auto funktioniert hier bisher sehr gut und wir haben einen guten Start ins Wochenende erlebt. Aber auch wenn die Leistung stimmt, fühle ich mich noch nicht ganz wohl und ich bin noch nicht ganz glückliche mit der Fahrzeugbalance. Da müssen wir noch einige Dinge verbessern.»

Und der 25-Jährige betont: «Wir wissen, dass Charles und Max ihre Motor-Strafen absitzen müssen, das schafft natürlich eine gute Chance für uns. Aber wir haben auch gesehen, dass Fernando Alonso und Esteban Ocon schnell waren. Ich erwarte einen harten Fight. Unser Hauptfokus liegt natürlich auf unserer eigenen Arbeit und wir werden uns darauf konzentrieren, das Bestmögliche herauszuholen.»

2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977