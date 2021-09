Russland-GP im Fernsehen: Teams vom Wetter genervt

Schönes Wetter wird in Sotschi an diesem Wochenende selten sein

Das Wetter könnte am Grand-Prix-Wochenende von Russland alles durcheinander bringen: Freundlich nur am Freitag, schwere Niederschläge am Samstag, Regen auch beim Grand Prix.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn experimentiert 2021 mit dem Qualifikations-Format, um ein wenig Pfeffer in die Suppe zu bringen. Der Sprint von Silverstone verlief ansprechend, jener von Monza war eher Formel Keins – zu wenig Action. Dabei kann Brawn etwas mehr Unwägbarkeit kostenlos haben, denn das Wetter könnte in Sotschi alles durcheinander bringen.

Heute Freitag fährt die Formel 1 auf dem Olympia-Gelände von Sotschi bei freundlichem Wetter, mit viel Sonne, selbst wenn es nicht wärmer wird als 18 Grad. Aber in der Nacht auf Samstag kommt der Regen, der den ganzen Tag bleiben soll, also auch während des Abschlusstrainings. Das kann teilweise so intensiv werden wie Anfang Woche – als die Formel-2-Rennställe einen Teil ihrer Boxen unter Wasser vorfanden!

Ein ähnliches Bild am Sonntag: immer wieder Regen, wenn auch weniger intensiv als am Samstag. Bleibt es bei dabei, dann sind die ganzen Versuche auf trockener Bahn vom Freitag so gut wie nutzlos.

Damit sie keine Minute der Action aus Sotschi verpassen, haben wir die TV-Termine für Sie zusammengestellt.





Russland-GP im Fernsehen

Freitag, 24. September

05.45: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien

08.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2021

09.55: Sky Sport F1 – Top 10: Lewis Hamiltons beste Pole-Runden

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

12.35: Sky Sport F1 – Top 10: Zweikämpfe in der Hybrid-Ära

13.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

16.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

18.00: Sky Sport F1 – Alex Zanardi, Behinderung ist relativ

19.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – Top 20: Funkverkehr 2020



Samstag, 25. September

06.00: Sky Sport F1 – Die GP-Saison 1999

07.00: Sky Sport F1 – Funkverkehr Monaco 2021

08.30: Sky Sport F1 – Der Rennwagen 2022

08.45: Sky Sport F1 – Top 10: Verrückte Rennfinale

10.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.00: Drittes Training

12.15: Sky Sport F1 – Top 10 Bordkamera: Spanien 2021

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.15: Sky Sport F1 – Top 10: Lewis Hamiltons beste Pole-Runden

17.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Top 20: Funkverkehr 2020

20.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 26. September

09.50: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.35: Sky Sport F1 – Funkverkehr Grossbritannien 2021

12.05: Sky Sport F1 – Top 10: Zweikämpfe in der Hybrid-Ära

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30: ORF 1 – Formel-1-News

13.20: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis von Russland

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.50: ORF 1 – Motorhome

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Top 10: Fahrer, die sich schlecht benehmen

19.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung