Mick Schumacher: «Fühlte sich von Anfang an gut an»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher blieb am Trainingsfreitag in Sotschi der langsamere der beiden Haas-Piloten und damit der Langsamste von allen. Dennoch zog er hinterher eine positive Zwischenbilanz.

Auf dem Rundkurs von Sotschi konnte Mick Schumacher nicht an die Bestzeit seines Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin herankommen. In der ersten Session blieb der Russe fast vier Zehntel schneller als der Deutsche. Am Nachmittag konnte Schumacher den Rückstand auf 0,131 sec verkürzen.

Der 22-Jährige weiss: Da geht noch mehr, denn auf dem zweiten Reifensatz konnte er seinen schnellen Versuch nicht beenden. Nach getaner Arbeit fasste der Haas-Rookie zusammen: «Insgesamt habe ich mich recht wohl gefühlt. Ich denke, wir haben generell einige gute Dinge am Auto angepasst. Es fühlte sich von Anfang an gut an, besonders im zweiten Training.»

Und Schumacher erklärte: «Leider konnte ich meine Runde auf dem zweiten Reifensatz nicht beenden, aber wir wissen, was möglich ist. Insgesamt geht es vor allem darum, das Auto auf jeder Strecke besser kennenzulernen. Nun müssen wir nur noch alles zusammenbekommen.»

Teamchef Günther Steiner erklärte seinerseits: «Das war ein ziemlich guter Tag ohne grosse Probleme, beide Fahrer und das Team haben in beiden Sessions einen guten Job gemacht. Wir sind im zweiten Training früh auf die Strecke gegangen, um uns abzusichern, falls es morgen im Qualifying Probleme geben sollte.»

«Es soll regnen, aber wir wissen es nicht genau, deshalb werden wir uns morgen damit befassen. Wir haben uns heute darauf konzentriert, einen schnelle Runde zu fahren, wie alle anderen auch. Deshalb sind wir auch da gelandet, wo wir normalerweise stehen. Aber alles in allem war es ein guter Tag», ergänzte der Südtiroler.

2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977