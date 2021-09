Christian Horner: «Das lässt sich nicht vermeiden»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es in den verbleibenden Saisonläufen zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und WM-Leader Max Verstappen wieder kracht.

In Monza sah keiner der Titelkandidaten die Zielflagge, denn Lewis Hamilton und Max Verstappen kamen sich auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park wieder einmal in die Quere. Die Regelhüter brummten dem Red Bull Racing-Star als Unfallverursacher eine Strafversetzung um drei Startpositionen für das anstehende Rennen in Sotschi auf. Der Niederländer zeigte wenig Einsicht und kündigte an, seine Herangehensweise nicht ändern zu wollen.

Es war nicht das erste unliebsame Aufeinandertreffen der Titelrivalen, nicht zuletzt deshalb gehen die meisten Beobachter von weiteren Zwischenfällen in den verbleibenden Rennen in diesem Jahr aus. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt dazu: «Das sind Racer, die gegeneinander kämpfen und wir können jetzt nicht hier sitzen und sagen, dass dies nicht mehr vorkommen wird. Ich bezweifle, dass Toto so viel Kontrolle über Lewis hat, und wir haben das auch nicht bei Max.»

«Es liegt also an den Fahrern. Aber man darf nicht vergessen, dass sie auch um den wichtigsten Pokal im Motorsport kämpfen. Es stehen noch acht Rennen auf dem Programm und wir wünschen uns natürlich, dass wir ein hart umkämpftes, aber sauberes letztes Saisondrittel erleben werden. Aber wenn die Fahrer so oft nebeneinander starten und auf Strecken unterwegs sind, die sehr eng sind, dann lässt sich das kaum vermeiden», betont der Brite.

«Max ist einer, der keinen Millimeter zurücksteckt und Lewis hat demonstriert, dass er auch nicht nachgeben will. Und wenn du zwei Fahrer mit dieser Einstellung hast, dann kommt es zu Zwischenfällen», ist sich Horner sicher. «Der Crash in Monza war unglücklich, es sah dramatisch aus, kein Fahrer wollte zurückstecken und wir haben gesehen, wie das ausgehen kann», kommentierte er trocken.

Am einfachsten lasse sich ein Crash verhindern, wenn man sicherstelle, dass man vorne liegt, erklärte der 47-Jährige daraufhin. «Aber ich denke, wir werden weiterhin harte Zweikämpfe sehen. In der bisherigen Saison lag der Unterschied zwischen den beiden Spitzenteams bei etwa einer Zehntelsekunde. Und ich gehe davon aus, dass es auch in den weiteren Saisonläufen so weitergehen wird», prophezeite Horner.

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977