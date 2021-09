Laurent Mekies: «Ferrari-Motor ist Test für 2022»

Ferrari-Rennchef Laurent Mekies spricht über die Saison 2021 des italienischen Rennstalls und über den Einsatz des verbesserten 1,6-Liter-V6-Turbomotors unter Charles Leclerc in Sotschi.

Der Franzose Laurent Mekies, langjähriger Sportchef des berühmtesten Rennstalls der Welt, ist von Ferrari Anfang 2021 zum Rennchef befördert worden – er leitet den Rennstall, so dass sich Team- und Technikchef Mattia Binotto auf andere Aufgaben konzentrieren kann.

Ferrari setzt in Russland einen verbesserten Motor ein, dessen Hybridkomponenten optimiert worden sind. Die Italiener sehen den Einsatz als Test im Hinblick auf das komplett neue Aggregat, das 2022 kommt. Der verbesserte 1,6-Liter-V6-Turbomotor steckt im Heck des Wagens von Charles Leclerc.

Zur Erinnerung: Jeder Motorhersteller darf 2021 die verschiedenen Elemente der so genannten Antriebseinheit einmal verbessern – also Verbrennungsmotor, Turbolader, MGU-K (Generator für elektrische Energie, die beim Bremsen gesammelt wird), MGU-H (Generator für elektrische Energie beim Turbolader), Batterie und Steuer-Elektronik.

Der 44-jährige Mekies bestätigt in Sotschi: «Das grösste Ziel beim Einsatz dieser Antriebseinheit besteht darin, gewisse Teile für 2022 zu testen. Wir haben sehr hart gearbeitet, um die verbesserten Hybridkomponenten so früh auf die Bahn zu bringen. Wir wollen auf der Rennstrecke sehen, dass unsere Richtung stimmt, was die Motortechnik angeht. Denn Simulationen und Versuche auf den Prüfständen sind das Eine, der Einsatz auf einer Rennstrecke jedoch ist etwas Anderes, erheblich aussagekräftiger.»

«Es ist nach erste einer Stunde Training noch etwas früh für eine Zwischenbilanz, aber der erste Eindruck ist – alles ist bislang glatt gelaufen. Das stellt unserer Mannschaft in Sachen Vorbereitung ein gutes Zeugnis aus.» Im Sotschi-Fahrerlager kursiert: Das Leistungsplus für Leclerc soll zwischen 10 und 15 PS betragen.

Wann wird Carlos Sainz den verbesserten Motor erhalten? «Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil es sich nicht um einen enormen Schritt nach vorne handelt, was die Leistungsfähigkeit angeht; gleichzeitig jedoch muss ein Fahrer für den Einsatz eines optimierten Hybridteils eine doch erhebliche Strafversetzung in Kauf nehmen. Wir kämpfen um jeden Punkt gegen McLaren im Kampf um Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft. Also müssen wir gut überlegen, wann wir auch Sainz den verbesserten Motor geben. Allzu lange wollen wir damit nicht warten, damit auch Carlos noch vom Einsatz etwas hat. Es wird innerhalb der paar nächsten Rennwochenenden passieren.»





2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230





1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977