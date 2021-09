Lewis Hamilton zu Max Verstappen: «Das ändert nichts»

Schrecksekunde in der Box von Lewis Hamilton: Beim Anfahren seiner Reifenwechselposition brachte der Engländer einen Mercedes-Mechaniker zu Fall. Und er spricht über den Zweikampf mit Max Verstappen.

«Ist er okay?» fragte Lewis Hamilton am Funk sofort und in Sorge: Im zweiten freien Training fuhr der siebenfache Formel-1-Champion zu seinem Reifenwechselplatz, dabei schoss er über die Markierung hinaus und schubste den Mann am vorderen Wagenheber von den Beinen. Zum Glück ist der Mechaniker wohlauf. Mercedes teilte dazu mit, es werde gegenwärtig untersucht, wieso Lewis nicht auf den Punkt anhalten konnte.

Abgesehen davon läuft bei Mercedes derzeit alles nach Plan: Zwei Autos vorne (Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton), Max Verstappen hingegen wird den Russland-GP nach seinem Motorwechsel aus der letzten Startreihe oder aus der Boxengasse in Angriff nehmen.

Der 99-fache GP-Sieger Lewis Hamilton über seinen Freitag im Sotschi-Autodrom, in welchem Mercedes seit 2014 noch ungeschlagen ist: «So wie es aussieht, haben wir einen guten Start ins Wochenende. Der erste Lauf war eigentlich der beste, dann sind wir in Sachen Abstimmung ein wenig vom rechten Weg abgekommen. Dennoch war das in Sachen Speed ein gutes Training, im Dauerlauf haben wir noch Arbeit.»

«Unsere Wetterprognose besagt, dass es am Samstag sehr nass wird. Es wird also interessant sein zu sehen, was wir machen können. Zumal aus heutiger Sicht der Sonntag eher wieder trocken sein wird.»

Die Teams sind gewarnt, was das Wetter angeht, Einsatzpläne wurden umgestellt, um darauf gerüstet zu sein, dass am Samstag vielleicht gar nicht gefahren werden kann. Lewis Hamilton weiter: «Wir haben vor dem Hintergrund des kommenden Regens so viele Punkte abgehakt wie wir nur konnten. Probleme gab es keine, auch wenn der Wagen wie gesagt noch nicht perfekt liegt.»

«Valtteri und ich haben absichtlich zwei verschiedene Lösungswege in Sachen Abstimmung versucht. Heute Abend setzen wir uns an einen Tisch und versuchen, das Beste herauszufiltern. In Sachen Set-Up kommt da von mir noch mehr, aber vom Fahrer auch.»



Der Speed von Bottas (zwei Mal Bestzeit) überrascht Hamilton nicht: «Es gibt einfach Strecken, auf welchen Valtteri besonders stark ist, und Sotschi ist solch ein Kurs. Was mich angeht, so ist dies nicht meine beste Strecke, allerdings auch nicht die schlechteste.» Allerdings: Hamilton ist vierfacher Sotschi-Sieger.



Zur Ausgangslage von Max Verstappen meint Hamilton: «Das ändert nichts. Wir machen unser Ding. Das ist im Hinblick auf die Standfestigkeit für alle ein hartes Jahr, und wenn er von hinten losfahren muss, ist das zwar schade für ihn – aber wir müssen aus jeder Gelegenheit das Maximum machen.»





2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230





1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977