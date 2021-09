Daniel Ricciardo: Einladung von Mick Schumacher 24.09.2021 - 12:07 Von Agnes Carlier

© LAT Daniel Ricciardo freut sich über die Einladung von Mick Schumacher

McLaren-Star Daniel Ricciardo reagierte in der Pressekonferenz in Sotschi begeistert auf Mick Schumachers Beschreibung der Familien-Ranch in Texas. Der Australier bekam daraufhin eine nette Einladung vom Formel-1-Rookie.