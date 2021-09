Nach seiner Bestzeit im Abschlusstraining zum Grand Prix von Russland am Schwarzen Meer sagt Lando Norris: «Ich war mir meiner Sache nicht sicher, dass ich es nach vorne schaffen würde – ich bin baff.»

Früher oder später musste sie kommen, die erste Pole-Position des jungen Lando Norris. In Sotschi hat er sich zum 102. Fahrer der Formel 1 gemacht, der sich im Abschlusstraining die Bestzeit krallt. Und die Leistungen 2021 und 2020 hatten darauf hingedeutet, dass Norris für einen Coup bereit ist – Zweiter in Österreich 2021, Dritter in Monza 2021, Dritter in der Steiermark 2021, Dritter in Österreich 2020.

Erstaunlicherweise sagt der erste neue Pole-Mann seit Lance Stroll (Türkei 2020): «Ich war mir meiner Sache nicht sicher, dass ich es nach vorne schaffen würde – ich bin baff.»

Der McLaren-Fahrer begründet das so: «Das Training war ziemlich chaotisch, aber bei uns lief alles ruhig und nach Plan. Irgendwann dämmerte uns, dass es möglich sein würde, zum Schluss des Qualifyings mit Slicks auszurücken. Ganz ehrlich – an die Pole dachte ich dabei keinen Moment. Denn die Verhältnisse waren wirklich schwierig. Meine Runde vor der Pole war zwei Sekunden zu langsam, um Schlagzeilen zu machen, umso verblüffter war ich vom gewaltigen Fortschritt ganz zum Schluss.»

«Mir war klar, dass wir uns verbessern würden, aber ich hätte wirklich nicht erwartet, dass es zur Bestzeit reichen würde. Ich glaube, der Schlüssel zur Pole war es, die Reifen auf Temperatur zu halten und sie so gut als möglich für diese eine, entscheidene Runde zu präparieren. Ich musste Einiges riskieren, das gebe ich zu. Aber es hat sich bezahlt gemacht, ich könnte nicht glücklicher sein.»

Selbst wenn McLaren in Monza einen tollen Doppelsieg eingefahren hat, so sagt Lando: «Niemand von uns hat erwartet, dass wir nach dem Hoch von Italien hier gleich eine Pole dranhängen; aus dem einfachen Grund, weil diese Piste hier unserem Auto nicht so entgegenkommt wie Monza.»



Lando Norris ist übrigens mit 21 Jahren, 10 Monaten und 17 Tagen der fünftjüngste Mann mit einer Formel-1-Pole – hinter Sebastian Vettel (21/2/11), Charles Leclerc (21/5/15), Fernando Alonso (21/7/23) und Max Verstappen (21/10/5).





Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit