Toto Wolff zu Hamilton-Strafe: «Nichts überstürzen»

Max Verstappen ist in Russland mit einem neuen Motor unterwegs und rückt deswegen in die letzte Startreihe. Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: Eine solche Strafe kommt wohl auch auf Lewis Hamilton zu.

Am 24. September hat Red Bull Racing bestätigt: WM-Leader Max Verstappen erhält in Sotschi einen frischen Honda-Motor, aus diesem Grund muss er den Grossen Preis von Russland aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Zur Erinnerung: Verstappen verlor einen Honda-Motor wegen des Unfalls in Silverstone. Das Triebwerk kam in Ungarn zwar nochmals zum Einsatz, aber die japanischen Techniker entdeckten einen Riss im Motorblock.

Sein WM-Rivale Lewis Hamilton musste den Mercedes im zweiten Training von Zandvoort ausrollen lassen, nachdem der Öldruck in den Keller gerasselt war. Die Techniker der Marke mit dem Stern mussten feststellen: Triebwerk nicht zu retten. Es handelte sich um das älteste der drei bislang 2021 verwendeten Aggregate (bei Max war es Triebwerk Nummer 2).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff danach: «Alle Rennställe tut sich schwer damit, in Sachen Motoren über die Saison zu kommen. Es geht hier nicht nur um Standfestigkeit, es geht auch darum, wie sehr ein Triebwerk im Laufe seiner Laufzeit Leistung verliert. Ein Ausfall bei gleichzeitigem Sieg des Gegners bedeutet: Du brauchst mindestens vier gute Rennen, um das wieder aufzuholen.»

Valtteri Bottas erhielt in Monza einen neuen Motor und drang bis zu Rang 3 nach vorne. Aber was ist mit Lewis Hamilton? Wann gibt’s für den Briten ein frisches Aggregat und damit eine Strafe?

In Russland vertieft der 49-jährige Österreicher: «Hier in Sotschi haben wir eine gute Chance auf üppig Punkte. Wir beobachten genau, wie es den Motoren in Sachen Standfestigkeit geht, derzeit erkennen wir keine Schwierigkeiten. Aber wir nehmen das von einem Rennwochenende zum nächsten.»



«Wir wollen nichts überstürzen. Es könnte ja auch ein Wochenende kommen, an welchem du in einen Unfall verwickelt wirst und ohnehin weit hinten losfahren musst. Das wäre dann der ideale Zeitpunkt für den Motorwechsel.»





2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230





1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977