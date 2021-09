Christian Horner: «Mehr Druck für Lewis Hamilton»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass Max Verstappen in seinem ersten Titelkampf weniger Druck verspürt als sein Widersacher Lewis Hamilton, der über weitaus mehr Erfahrung verfügt.

Der Titelkampf zwischen WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton bleibt eng, nach 14 Rennen führt der Niederländer die Gesamtwertung mit nur fünf Punkten an. Der Red Bull Racing-Star konnte in diesem Jahr bereits sieben GP-Siege einfahren, Hamilton triumphierte in vier der bisherigen Saisonläufe.

In Sotschi hat Hamilton gute Chancen auf den fünften Saisonsieg, denn Verstappen muss vom Ende des Feldes ins Rennen starten, weil er mit seiner frischen Antriebseinheit das erlaubte Motor-Kontingent überschreitet. Den ersten Schlagabtausch lieferten sich die Titelrivalen schon vor dem ersten gefahrenen Kilometer. In der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag erklärte Hamilton, dass er aus Erfahrung wisse, wie gross der Druck ist, der auf Verstappen lastet.

Verstappen spottete seinerseits: «Ja, ich bin so aufgeregt, dass ich nicht schlafen kann, es ist so fürchterlich, um den Titel zu kämpfen.» Etwas ernster fügte er an: «Nein, wer mich kennt, weiss, wie entspannt ich bei all diesen Dingen bin, das kümmert mich nicht. Es ist das beste Gefühl, ein grossartiges Auto zu haben, mit dem du in jedem Rennen um den Sieg fahren kannst. Da spielt es auch keine Rolle, ob du die WM anführst oder nicht.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sieht das ähnlich. Er betont: «Ich denke, Lewis steht bei seiner Jagd nach dem achten Titel unter weitaus grösserem Druck als Max bei seiner ersten Titeljagd. Max geniesst einfach, was er gerade tut, er fährt besser denn je. Wenn du sehen willst, wie er mit Druck umgeht, dann schau auf sein Heimrennen in Zandvoort. Da war der Druck riesengross, aber er kam super damit zurecht.»

«Er geniesst es, das Auto zu fahren, er geniesst auch die Herausforderung und den Wettbewerb, und er hat nichts zu verlieren», sagte der Brite über seinen Schützling. «Ich glaube, dass er diesen Spitzenkampf wirklich geniesst. Und es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal um den Titel kämpfen konnten. Es ist also für das ganze Team und auch für ihn gleichermassen aufregend.»

2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977