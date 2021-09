Ex-Hamilton Chef Ron Dennis: «Verstappen macht’s»

Ex-McLaren-Mitbesitzer und -Teamchef Ron Dennis spricht über das spannende WM-Duell zwischen seinem früheren Schützling Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der Brite glaubt: «Verstappen macht’s.»

Von 1981 bis 2017 war der Engländer Ron Dennis Mitbesitzer von McLaren und wesentlich verantwortlich für die WM-Titel von Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna und Lewis Hamilton. Der heute 74-jährige Engländer beobachtet fasziniert den WM-Zweikampf zwischen seinem früheren Schützling Lewis Hamilton und dem Niederländer Max Verstappen.

Ron Dennis glaubt an eine Wende in der Formel-1-WM, nach Jahren der Dominanz von Mercedes-Benz. Gegenüber den Kollegen von Sky Sports News sagt Dennis: «Wir stehen vor einem sehr unterhaltsamen letzten Saisonteil. Die Rivalität zwischen Verstappen und Hamilton ist fantastisch für die Formel 1. Klar lodert dieses Feuer durch die Medien, selbst wenn die Fahrer immer wieder versuchen, die Flammen einzudämmen.»

In Fan-Foren wurde im Anschluss an die Kollision von Monza moniert, dass Verstappen bei seiner Attacke auf Hamilton in Kauf genommen habe, dass beide Autos draussen liegen. Aber Ron Dennis relativiert: «Es ist fast nicht vorherzusagen, was passieren wird, wenn sich zwei Autos berühren. Du kannst von der Bahn abkommen oder in der Pistenbegrenzung enden, du kannst einen Dreher haben, während der Gegner weiterfährt, oder das Auto landet auf dem Renner des Anderen, so wie in Italien.»

«Ich sehe Verstappen und Hamilton als absolute Profis, die wissen, was sie tun. Jedem war klar, wie wichtig es ist, die Nase vorn zu haben, und deshalb waren sie in jener Szene zu mehr Risiko bereit.»



«Was keiner dem Anderen zugestehen will: dass er ausweicht. Das wäre ein Zeichen der Schwäche, ein Zeichen, dass er eingeschüchtert worden ist. Das ist wie der Kampf zweier Hirsche – da gibt keiner nach.»



«Kein Rennfahrer verliert gerne, keiner liegt gerne hinten. Und Lewis ist einer jener Piloten, die durch eine Herausforderung wie dieser Zweikampf erst recht angestachelt werden. Aber ein solches Duell ist immer auf Messers Schneide. Wenn du zu aggressiv vorgehst, ruinierst du deine Reifen und damit die Chancen auf einen Sieg. Die Autos sind heute so standfest und die beiden Spitzenfahrzeuge sind unterm Strich so gleichwertig, dass es 2021 nicht auf den Rennwagen ankommen wird, sondern auf den Fahrer.»



«Ich habe enormen Respekt für die Techniker von Red Bull Racing, und Honda hat ein bewundernswertes Niveau erreicht. Wenn ich mir das alles ansehe, dann glaube ich – Verstappen macht’s. Und wenn Max es nicht schaffen sollte, dann liegt das nicht an der Leistungsfähigkeit, sondern an Fehlern.»





2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230





1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977