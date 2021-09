Lando Norris (1.): «Das ist einfach der Hammer!»

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Russland in Sotschi auf nasser Bahn sagt Lando Norris zu seiner sensationellen Pole: «Zuerst Monza, jetzt das hier, das ist einfach der Hammer.»

Der Höhenflug von McLaren geht weiter: Nach dem Doppelsieg von Monza mit Daniel Ricciardo vor Lando Norris macht der junge Engländer im Abschlusstraining von Sotschi alles richtig – idealer Zeitpunkt für den Einsatz von Slick-Reifen auf abtrocknender Bahn, damit erste Pole-Position in seinem 52. Abschlusstraining. Zum Schluss des Trainings ging alles drunter und drüber, auch die Startränge 2 von Carlos Sainz und 3 von George Russell sind eine fette Überraschung. Hier die ersten Stimmen nach der Qualifikation:

Lando Norris (McLaren/1.)

«Oh Mann, zuerst Monza, jetzt das hier, das ist einfach der Hammer! Ich weiss gar nicht recht, was ich sagen soll! Es war die beste Entscheidung, auf Slick-Reifen zu wechseln, dies zum perfekten Zeitpunkt. Aber es war schwierig da draussen. Ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich habe alles richtig gemacht – selbst wenn ich meiner Sache nicht so sicher gewesen bin. Ich habe Einiges riskiert. Ans Rennen will ich gar noch nicht denken, mit all den Jungs hinter mir. Im Moment will ich mich einfach über meine erste Pole freuen. Wir hätten das nicht erwarten dürfen, weil die Piste unserem Auto nicht so entgegenkommt wie Monza. Aber wir nehmen das gerne an!»

Carlos Sainz (Ferrari/2.)

«Das waren ganz tückische Bedingungen heute. Aber ich spürte im Verlauf des Trainings, dass wir früher oder später auf Slicks wechseln können. Meine Runde war am Limit, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Auf trockener Bahn sind wir gut, aber wohl nicht siegfähig. Die beiden Mercedes und Pérez im Auto von Red Bull Racing werden früher oder später in meinem Rückspiegel auftauchen, aber kampflos kommen sie an mir nicht vorbei! Zudem will ich beim Start gleich mal an Lando vorbei. Leider starte ich auf der schmutzigen Seite. Dafür spendiert mir Lando vielleicht einen Windschatten.»

George Russell (Williams/3.)

«Schon wieder in den ersten Drei, wie in Belgien, das ist einfach verrückt. Es gab nur eine Linie, und du hast es dir nicht erlauben können, auch nur einen Zentimeter auf dem nassen Teil zu sein. Für das Rennen auf trockener Bahn mache ich mir keine Illusionen, die Anderen sind schneller, aber ich werde voll reinhauen, denn ich habe nichts zu verlieren.»





Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit