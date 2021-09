Russland-GP im Fernsehen: Der Regen ist da!

Das Formel-1-Personal kommt durchnässt an der Strecke an

Wie befürchtet: Am Samstagmorgen regnete es nicht beim Sotschi-Autodrom, es schüttete wie aus Kübeln, dazu gab es als Würze Blitz und Donner. Noch ist unklar, wie es im Sotschi-Autodrom weitergeht.

Kurz nach neun Uhr Lokalzeit (eine Stunde vor mitteleuropäischer Sommerzeit) gingem Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer und Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe auf eine Erkundungsrunde im Autodrom von Sotschi. Statt ihrer Aston Martin hätten sie auch ein Ruderboot nehmen können – der angekündigt Regen ist da, teilweise schüttet es wie aus Kübeln, begleitet von Blitz und Donner.

Viele Mitglieder der Formel-1-Gemeinde kamen durchnässt an der Rennstrecke an, Andere berichten von knietiefen Seen, die sich auf den Strassen rund um das Olympia-Gelände gebildet haben.

Gemäss der Meteorologen wird es nicht den ganzen Tag bei Starkregen bleiben, aber es wird immer wieder Schauer geben. Das grösste Problem derzeit: Überall auf der russischen Rennstrecke steht Wasser.

Im Pressezentrum sind Kübel aufgestellt worden, weil Wasser eindringt. Letztmals habe ich so etwas 2003 in Interlagos erlebt. Damals regnete es so vehement, dass Wasser durch die Schächte für Stromkabel liefen und es von der Decke auf die Tische und Laptops tropfte.



Mit dem klugen Schachzug, ein Formel-3-Rennen bereits am Freitag auszutragen, haben sich die Organisatoren ein wenig Spielraum geschaffen. Geplant sind für diesen Morgen – Formel-2-Rennen, drittes Formel-1-Training, zweites Formel-3-Rennen, Formel-1-Quali, dann das zweite F2-Rennen.



Das Vorgehen ist in solchen Fällen immer das Gleiche: Mayländer und van der Merwe werden die Situation auf der Strecke einschätzen, dann muss Rennleiter Michael Masi mit seinem Mitarbeitern entscheiden, wie es weitergeht. Der Australier am Freitag zu Red Bull Racing-Sportchef Jonathan Wheatley: «Wir haben die Hoffnung, dass sich die Situation bis am Nachmittag so beruhigt, dass wir die Qualifikation fahren können.»





2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230





1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977