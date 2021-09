Regen in Sotschi: 3. Training ist abgesagt

Das war zu befürchten: Wegen starken Regens kann derzeit in Sotschi nicht gefahren werden. Schon das erste Formel-2-Rennen musste verschoben worden. Rennleiter Michael Masi sagt, wie es weitergeht.

Gut eine Stunde vor dem geplanten Formel-1-Training im Autodrom von Sotschi gab die Formel 2 einen Vorgeschmack, was auf uns zukommt: Das F2-Rennen konnte nicht stattfinden, abgesehen von einigen Runden von Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer war kein Auto auf der Bahn zu sehen.

Die Meteorologen haben also mit ihren Vorhersagen Recht behalten: Eine Schlechtwetterzelle zieht nervig langsam über die Region Krasnodar, die Niederschläge waren teils so intensiv, dass Teile der Rennstrecke unter Wasser stehen. Und diese ist auch der Grund, wieso Formel-1-Rennleiter Michael Masi reagiert hat – das dritte freie Training findet nicht statt!

Wie geht es nun weiter? Michael Masi: «Wir haben an diesem Morgen erlebt, wie der Regen stärker wurde, dann wieder schwächer und dann erneut stärker, ein ständiges Aut und Ab, wie ein Jo-Jo. Aber wir bereiten uns so vor wie immer – in der Hoffnung, dass wir pünktlich anfangen können.»

Der Australier weiter: «Unsere Wettervorhersage geht davon aus, dass wir noch gut zwei Stunden lang teils starken Regen haben werden (also bis ca. 13.00 europäischer Sommerzeit, M.B.), am Nachmittag wird der Regen gemäss unserer Meteorologen nachlassen.»

«Unsere Priorität besteht darin, heute das Formel-1-Qualifying austragen zu können. Wir haben das Glück, dass wir das erste Formel-3-Rennen auf Freitag vorziehen konnten, im Wissen, dass es am Samstag regnen würde. Diese Entscheidung war völlig richtig, denn wie die Formel 2 hätte auch die Formel 3 so nicht fahren können.»



«Was das dritte Training angeht, so haben wir gemäss Reglement immer verschiedene Möglichkeiten: Wir können das Training beginnen und dann sofort mit der roten Flagge stoppen, dann läuft aber die Zeit weiter, von 60 Minuten bis null. Wenn die Verhältnisse so schlecht sind, dass überhaupt nicht gefahren werden kann, wie es nun der Fall ist, dann lassen wir das dritte Training einfach fallen und versuchen, am Nachmittag direkt ins Qualifying zu gehen.»



«Was die Qualifikation angeht, so werden wir, sollte uns das Wetter dazu zwingen, das Abschlusstraining Schritt um Schritt verschieben. Der entscheidende Faktor wird dann mit fortlaufender Dauer das Licht sein, denn um 18.15 ist hier Sonnenuntergang, aber bei so düsterem Wetter verlieren wird das Tageslicht früher. Sollte auch die Quali nicht stattfinden können, werden wir das Programm anpassen und das Abschlusstraining am Sonntagmorgen fahren – so wie wir das schon einige Male getan haben.»





