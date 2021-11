Fernando Alonso: «Wie im Fussballstadion»

Alpine-Star Fernando Alonso musste in Austin eine bittere Pille schlucken. Seine Aufholjagd endete vorzeitig. Nun hofft er in Mexiko-Stadt auf Wiedergutmachung und auf frische WM-Punkte.

Das jüngste Formel-1-Kräftemessen in Texas endete für Fernando Alonso sieben Runden vor dem Fallen der Zielflagge, weil sein Heckflügel auf den Bodenwellen des «Circuit of the Americas» zu Bruch ging. «Es war ein schwieriges Wochenende für uns als Team. Wir hatten ab Freitag zu kämpfen und konnten nicht die Balance finden, die wir in der Türkei hatten. Dort war mein Auto wohl besser als in jedem anderen Rennen in dieser Saison», sagt er rückblickend.

«Ausserdem haben wir uns entschlossen, die Antriebseinheit zu wechseln, damit sie für den Rest der Saison frisch ist. Trotzdem macht es Spass, auf dieser Strecke Boden gutzumachen, und wir hatten die Chance, in die Punkteränge zu fahren, bevor das Problem mit dem Heckflügel an meinem Auto auftrat», fügt der zweifache Weltmeister an.

«Es war auch grossartig, die Unterstützung der Fans für den Sport zu sehen. Ich glaube, die Amerikaner lieben die Formel 1 inzwischen sehr, und das haben wir das ganze Austin-Wochenende hindurch gespürt», betont Alonso, der auch beim anstehenden Rennwochenende in Mexiko-Stadt eine gute Atmosphäre erwartet.

«Es ist eine weitere spannende Strecke, auf der es gute Überholmöglichkeiten und eine sehr lange Gerade gibt. Die Atmosphäre wird wieder grossartig ausfallen, und der Stadionabschnitt ist einzigartig. Ich liebe Fussball und es erinnert mich sehr an ein Fussballstadion. Normalerweise wird es in Mexiko sehr heiss und die Höhenlage fordert uns und auch das Auto zusätzlich», weiss der 32-fache GP-Sieger.

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0