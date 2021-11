Lewis Hamilton: «Bin überrascht wie jeder andere»

Überraschung im Qualifying zum Mexiko-GP: Lewis Hamilton fährt auf Platz zwei und liegt hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton ist selbst überrascht vom Ergebnis.

Lewis Hamilton strahlte über das ganze Gesicht. Man sah dem Briten die diebische Freude an – Mercedes hat die Konkurrenz von Red Bull Racing im Qualifying zum Mexiko-GP überrascht und düpiert.

Für Hamilton könnte es ein wichtiger Big Point im Titelkampf werden, auf einer Strecke, die das Wochenende über Red Bull und Max Verstappen lag, ist Hamilton bei der Zeitenjagd auf Startplatz zwei gefahren, unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

«Valtteri hat einen super Job gemacht, ich bin so stolz auf ihn, er ist super gefahren, auch in den letzten Rennen. Und das ist großartig für das Team. Wir dachten nicht, dass wir die Pace hätten an diesem Wochenende. Und jetzt stehen wir hier, und das ist großartig. Das gibt gute Chancen für das Rennen», sagte Hamilton, der vor dem 18. von 22 Saisonrennen zwölf Punkte Rückstand auf Verstappen hat.

Dass sich Bottas als guter Teamkollege nicht groß wehren, dafür aber vor Verstappen, der im Qualifying nur Dritter wurde, breit machen wird, dürfte klar sein.

Wie kommt es, dass Mercedes im Qualifying plötzlich so dominant war? «Ich weiß nicht, was da passiert ist», sagte Hamilton: «Wir hatten eine bessere Pace. Ich bin genauso überrascht wie jeder andere, aber das nehmen wir gerne mit.»

Qualifying, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,875 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,020

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,225

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,342

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,456

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:16,761

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,763

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,837

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,158

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,830

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,746

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,958

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,172

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,290

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,405

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,452

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,756

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,858

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,303

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,873