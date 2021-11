China-GP: Formel-1-Vertrag bis 2025 verlängert

Die GP-Stars werden auf den Rundkurs von Schanghai zurückkehren, wann das passiert, steht noch in den Sternen

Der Grand Prix in China fehlt zwar im WM-Kalender des nächsten Jahres. Dennoch haben die Formel-1-Verantwortlichen den Vertrag mit den GP-Organisatoren in Schanghai bis 2024 verlängert.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnten die GP-Teams und ihre Stars nicht mehr auf dem Rundkurs von Schanghai ausrücken. Im vergangenen Jahr wurde das Rennen abgesagt, auch in dieser Saison fehlt das Rennen in China und selbst 2022 wird der WM-Zirkus nicht am «Shanghai International Circuit» Halt machen.

Begründet wird das Fehlen des China-GP 2022 weiterhin mit der Covid-19-Situation, die eine Durchführung des Rennens unmöglich macht. Der WM-Lauf in Schanghai war seit 2004 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders.

Der GP-Vertrag der Chinesen wurde dennoch verlängert, das Abkommen für die Durchführung des Formel-1-WM-Laufs wurde bis 2025 verlängert. «Das ist eine grossartige Nachricht für alle unsere Fans in China», ist sich Stefano Domenicali sicher.

Der Formel-1-CEO lobt auch: «Unsere Partnerschaft mit dem Veranstalter ‚Juss Sports‘ ist eine sehr starke und wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit in den nächsten Jahren fortzuführen.» Und er betont: «Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir China wegen der Pandemie-Situation nicht in den WM-Kalender für 2022 aufnehmen konnten.

«Aber wir werden wir das Rennen gleich wieder ins Programm aufnehmen, sobald es die Bedingungen erlauben und wir freuen uns bereits darauf, so schnell wie möglich wieder die chinesischen Fans an der Strecke begrüssen zu dürfen», fügt der Italiener an.

Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Emiglia Romana, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi