Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Sie waren zu schnell»

Rang 2 für den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton beim Traditions-GP von Mexiko, ausgetragen im Autódromo Hermanos Rodríguez. Der Engländer sagt danach: «Ich gab alles, aber wir waren nicht schnell genug.»

Der Grosse Preis von Mexiko endet für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton mit dem zweiten Platz. Der Engländer stöhnte während der Auslaufrunde am Funk: «Ich gab alles, aber wir waren nicht schnell genug.»

Nicht schnell genug gegen Max Verstappen und gegen Red Bull Racing, der Rückstand auf den Niederländer ist auf 20 Punkte gewachsen. Der 100-fache GP-Sieger Hamilton wirkte nach dem Rennen geknickt.

«Zunächst einmal herzliche Gratulation an Max zu seinem Sieg. Heute war leider nichts zu machen, sein Auto war überlegen. Das konnte man ja auch daran sehen, wie rasant Pérez zu mir aufgeschlossen hat. Ich habe alles gegeben, aber heute war ein Sieg einfach nicht möglich.»

Hamilton nach seiner 178. Podestplatzierung in der Königsklasse weiter: «Sergio wurde im Rückspiegel grösser und grösser, und bin heilfroh, dass ich Rang 2 ins Ziel bringen konnte. Eine Runde mehr, und es würde vielleicht anders aussehen.»

Alles wurde zwischendurch zu heiss: die Reifen in verwirbelter Luft der Vorderleute, die Bremsen, die beim Überrunden von Nachzüglern zu wenig gut angeströmt wurden.



Wie gross war zum Schluss der Druck von Pérez? Lewis: «Ach, so etwas habe ich ja schon viele Male aushalten müssen, das war nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie er auf mich Boden gut gemacht hat, sagt alles darüber, wie schnell ihr Auto heute gewesen ist.»



«Max war eine halbe Sekunde pro Runde schneller. Am Freitag dachten wir schon, dass sie im Renntrimm besser sein würden, aber nicht gleich um einen solchen Unterschied. Ich bin dankbar, dass ich immerhin 18 Punkte erobern konnte.»



«Der Lauf zur ersten Kurve: Ich lag neben Bottas und deckte meine Seite ab, ich ging davon aus, dass Valtteri das gleiche auf seiner Seite machen würde. Aber Max hat dort mit einem tollen Manöver Bottas überholt. Ich hatte innen auf dem Schmutz keine Chance, meine Haut besser zu verkaufen.»



«Wenn Max in Brasilien so schnell sein wird, dann haben wir ein echtes Problem.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0