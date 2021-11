Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Wo ist der Tequila?»

Sergio Pérez erzielt bei seinem Grand Prix mitten in der Millionenstadt Mexico-City den dritten Platz. Der Red Bull Racing-Fahrer ist hin und weg: «Das war der Hammer! Wo ist der Tequila?»

Sergio Pérez hat seinen grossen Traum von Heimsieg nicht verwirklichen können, aber er hat dennoch Formel-1-Historie geschrieben: Er hat als erster Grand-Prix-Fahrer aus Mexiko bei seinem Heimrennen geführt, und er ist als erster Formel-1-Pilot beim Heimrennen aufs Podest gelangt.

Nach dem dritten Podestplatz in Serie (persönlicher Rekord), dem 15. Besuch auf dem Siegerpodest insgesamt in seiner GP-Karriere, meinte der 31-Jährige: «Unfassbar, das war einfach der Hammer! Wo ist der Tequila?»

«Klar wollte ich alles daran setzen, für mein Team einen Doppelsieg zu erringen, aber das hat nicht ganz geklappt. Ich kam zwar Lewis näher, aber ich kam ihm eben nicht nahe genug. Die Fans haben mich förmlich getragen, im Stadionteil konnte ich sie brüllen hören!»

«Ich bin nicht traurig über den entgangenen Sieg, denn ich weiss, dass ich heute nicht mehr hätte erreichen können. Am stolzesten macht es mich, dass ich den Menschen für ihre einzigartige Unterstützung einen Podestplatz schenken konnte, das bedeutet mir viel. Ich kann mich gar nicht genug bei ihnen bedanken – es gibt kein besseres Publikum als hier in Mexiko.»

«Es ist etwas seltsam mit uns Rennfahrern: Wir sind so vom Erfolg besessen, dass wir uns zunächst über einen dritten Platz nicht so richtig freuen können. Aber dieses Mal ist es anders. Denn nicht nur konnte ich vor meinen Landsleuten aufs Podest steigen, es waren auch fast alle Menschen da, die mich über all die Jahre begleitet haben. Das war wunderschön.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0