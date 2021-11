Glock: Kann Mercedes sich noch auf Bottas verlassen?

Ist Valtteri Bottas noch zu 100 Prozent bereit, seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton im Titelkampf zu helfen? Timo Glock glaubt, dass dies nicht der Fall ist.

Timo Glock stocherte bereits am Sonntag in der Mercedes-Wunde. Denn da fragte er Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ob Valtteri Bottas noch die Motivation habe, seinen Teamkollegen Lewis Hamilton im Titelkampf zu unterstützen oder ob er mit den Gedanken schon woanders sei. Zur Erinnerung: Bottas geht nach der Saison zu Alfa Romeo, er wird durch George Russell ersetzt.

Wolff schob das beiseite. Er verdeutlichte aber, dass er mehr Gegenwehr erwartet hätte. «Das glaube ich nicht, sonst fährt er nicht so eine Runde raus wie am Samstag. Der Speed ist absolut da. Aber es ist unglücklich gelaufen. Er hätte sich nach links bewegen müssen», so der Österreicher.

Doch Glock bleibt bei seiner Meinung, wie er in seiner Kolumne am Montag verdeutlichte. «Die Problematik bei Mercedes ist meines Gefühls nach, dass Valtteri Bottas nicht mehr die Motivation hat, Lewis weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung zu geben», schrieb Glock. Das sei für ihn offensichtlich, so der DTM-Pilot.

Bottas hatte auf der langen Geraden nach dem Start Hamilton rechts neben sich, links machte sich Verstappen auf den Weg zur ersten Kurve. Anstatt es Verstappen etwas schwerer zu machen, zuckte Bottas zwischendurch sogar nach rechts. Unter dem Strich konnte Verstappen ungehindert sein spätes Bremsmanöver angehen, das ihm die Führung brachte.

Bei Red Bull Racing sprach man davon, dass sich Bottas fair verhalten habe. Wolff fand, dass der Finne nicht unbedingt «eine Busspur» freilassen musste. Auch Hamilton zeigte sich ob des großzügigen Verhaltens seines Teamkollegen überrascht.

Glock: «Ich glaube, man hat relativ klar bei Mercedes vorab die Strategie besprochen und ist zig Szenarien durchgegangen, was den Start betrifft. Valtteri hat sich in dem Fall mehr auf Lewis konzentriert, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, seine Aufgabe war klar gewesen, alles gegen Max zu unternehmen, um Lewis den Weg zu ebnen, um in Turn eins vorne zu sein. Das hat überhaupt nicht funktioniert», so Glock.

Er stellt klar: «Ich tue mich schwer zu glauben, dass Mercedes sich noch auf Valtteri verlassen kann. Red Bull hat da eine klarere Möglichkeit auf Sergio Perez zu setzen. Dadurch sehe die besseren Karten im WM-Kampf bei Red Bull. Auch was den Konstrukteurstitel anbelangt, hat man zwei Fahrer, auf die man ganz klar setzen kann. Klar, Valtteri will natürlich auch noch gute Ergebnisse einfahren, trotzdem gerät man bei Mercedes gerade ins Hintertreffen, was diesen Titel angeht.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0