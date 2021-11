Valtteri Bottas (Mercedes/3.): Sprint mit viel Action

Für den Finnen Valtteri Bottas liegt beim Sprint vom 13. November in Interlagos noch alles drin: Startplatz 3 nach der Qualifikation. Der Mercedes-Fahrer glaubt: «Beim Sprint wird die erste Runde voller Action sein.»

Qualifikation zum Sprint von Interlagos im Autódromo José Carlos Pace: Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas erzielt die drittbeste Zeit, damit hat der Mercedes beim Sprint von Brasilien vom Samstag noch alle Chancen.

«Das war kein einfacher Trainingstag», sagt der nächstjährige Alfa Romeo-Fahrer. «Im ersten Training fühlte ich mich im Wagen nicht restlos wohl, vor allem im ersten Pistenteil hatte ich meine liebe Mühe.»

«In der Qualifikation lief es dann besser. Klar wollte ich sicherstellen, dass Mercedes hier die erste Startreihe besetzt, aber leider hat das nicht geklappt. Daher bin ich nicht zufrieden.»

«Ich glaube jedoch, dass Platz 3 eine gute Ausgangslage für den Sprint ist. Da liegt noch alles drin. Ich erwarte vor allem eine erste Runde voller Action.»

Die Ergebnisse von Bottas in den bisherigen Sprints dieser Saison: Rang 3 hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton in Silverstone (übrigens nach der gleichen Reihenfolge in der Qualifikation wie hier in Brasilien).

In Monza gewann Bottas nach Bestzeit in der Qualifikation den Sprint.





Qualifying Interlagos (São Paulo)

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:07,934

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,372

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:08,469

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,483

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:08,777

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:08,826

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:08,960

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:08,980

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:09,039

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,113

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,189

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,399

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,483

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,503

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,227

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:09,663

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,897

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:09,953

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,329

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,589