Valtteri Bottas (Mercedes/1.): «Die Reifen waren tot»

Dank seines Sieges im Sprint von Interlagos hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas die Pole-Position für den Grossen Preis von São Paulo erobert. Der Finne gibt zu: «Meine Reifen waren am Ende tot.»

Dritter Sprint der Formel-1-Saison 2021 nach Silverstone und Monza: In Interlagos hat Valtteri Bottas wie in Italien die Nase vorn, das ergibt drei zusätzliche WM-Punkte und die Pole-Position für den Grand Prix von São Paulo. Der Mercedes-Fahrer war froh, dass nach 24 Runden die Zielflagge fiel.

Der Finne gibt zu: «Meine weichen Reifen waren tot, zum Glück dauerte das Rennen nicht länger. Der Schlüssel zum Erfolg war der Start, keine Frage.»

«Es war ein Risiko, mit dem weichen Reifen ins Rennen zu gehen. Uns war klar, dass wir am Start damit einen Vorteil haben würden, aber dass es zum Schluss des Sprint knapp werden könnte in Sachen Haltbarkeit.»

Bottas machte am Start alles richtig: «Unser Plan ist voll aufgegangen. Ich konnte den Vorteil der weichen Walzen ideal nutzen, danach ging es darum, die Reifen am Leben zu erhalten. Sagen wir, es hat eben mal so gereicht, aber es war schon knapp.»



«Max hat tüchtig Druck gemacht, Richtung Zielflagge wurde es immer schwieriger.»



Lohn der Mühe: 20. Pole-Position für den Finnen in der Königsklasse (gleich viele wie Damon Hill), seine vierte 2021 nach Portugal, Türkei und Mexiko, seine zweite in Brasilien nach 2017.



Valtteri Bottas: «Das hat mir gut getan – endlich ist mal alles nach Plan verlaufen!»





Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0