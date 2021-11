Max Verstappen: «Ich hoffe, sie trinken teuren Wein!»

Rang 2 für WM-Leader Max Verstappen beim Sprint im Autódromo José Carlos Pace, das bedeutet für zwei WM-Zähler mehr und einen Platz in der ersten Startreihe zum Grossen Preis von São Paulo.

Das ist eine gute Ausgangslage für den brasilianischen WM-Lauf im Stadtteil Interlagos von São Paulo: Max Verstappen erringt im 24-Runden-Sprint den zweiten Platz hinter Valtteri Bottas, damit sichert sich der Niederländer zwei zusätzliche WM-Zähler und stellt den Red Bull Racing-Rennwagen in die erste Reihe.

«Mein Start war nicht so gut, auf der härteren Mischung», sagt Max. «Valtteri fiel es einfacher, die Kraft auf den Boden zu bringen. Zudem funktionierte mein Getriebe nicht ideal, das Hochschalten war nicht sanft, daher fiel ich in Runde 1 sogar auf den dritten Platz zurück.»

«Mein Tempo im Rennen war in Ordnung. Aber wenn du hier näher kommst, dann kannst du nicht richtig überholen. Ich war in der letzten Kurve nie nahe genug, um Valtteri wirklich in Bedrängnis zu bringen. Zudem sind die Mercedes auf den Geraden sauschnell.»

«Ich konnte sehen, wie Bottas mit den Reifen langsam Probleme bekommt, aber eben keine so gravierenden, dass ich entscheidend hätte attackieren können. Zudem hatte ich ja auch Mühe mit den Reifen, weil ich Valtteri dichtauf folgte.»

Was rechnet sich Max für den Grand Prix aus? Verstappen: «Der grosse Unterschied – wir starten früher, und es wird nochmals markant wärmer sein. Das sollte uns helfen.Q



Was sagt Max eigentlich zu seiner 50.000-Euro-Strafe, nachdem er am Freitag den Heckflügel von Lewis Hamilton angefasst hatte. Max lacht: «Die Buss ist ziemlich heftig, ich hoffe, die FIA-Leute gönnen sich ein schönes Abendessen mit viel teurem Wein, sie können mich ja dazu einladen, wo ich doch die Zeche bezahle.»



Valtteri Bottas fragte Max: «Musst du das bezahlen?»



Max. «Ja, das bezahle ich aus meiner Tasche.»





Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0