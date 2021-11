Sebastian Vettel (10.): «Dann ist das alles Käse»

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel ging von Startplatz 11 in den Sprint und machte für die Aufstellung zum Grand Prix einen Rang gut. Der Deutsche kritisiert: «Wir sind auf den Geraden viel zu langsam.»

Das war eine solide Leistung: Sebastian Vettel erkämpfte im Sprint von Interlagos den zehnten Rang, also den zehnten Startplatz für den Grossen Preis von São Paulo vom Sonntag. «Ich hatte einen guten Start und eine sehr gute erste Runde, konnte gleich zwei Ränge gutmachen, dann konnten wir uns dort einnisten, das war wichtig. Die Autos um mich herum am Sonntag sind ein wenig schneller, mal sehen, was ich daraus machen kann.»

«Als Lewis Hamilton von hinten nahte, hatte ich keine Chance, der war viel zu schnell, da war nichts zu machen. Die Wahl, mit den mittelharten Pirelli ins Rennen zu gehen, war korrekt, aber wir waren im Sprint insgesamt zu wenig schnell. Ich glaube nicht, dass ich arg viel mehr aus diesem Lauf hätte holen können.»

«Ich war gerade schnell genug, um in diesem D-Zug aus Autos zu bleiben, daher konnte also auch ich meinen Heckflügel flach stellen. Einige Male stieg mein Rückstand auf mehr als eine Sekunde, also konnte ich den Flügel nicht öffnen, da wurde Daniel Ricciardo hinter mir ziemlich gross. Aber es hat zum Glück gereicht, vorne zu bleiben. Wir sind auf den Geraden viel zu langsam. Die DRS-Zug-Fahrerei hat uns heute gerettet.»

Hat Interlagos die Meinung von Sebastian Vettel über Sprint-Läufe geändert? Seb meint: «Es ist doch so – wenn man Plätze gutmachen kann, dann findet man es gut, wenn das nicht klappt, ist alles Käse. Was mich angeht, so bleibe ich dabei: Die grosse Aufgabe kommt erst am Sonntag.»

«Ich glaube jetzt nicht, dass einige Runden weniger oder mehr die Art des Sprints sehr verändern würde. Ich weiss nicht, was die Fans darüber denken. Ich sehe einfach, dass man hinter seinen Gegner festhängt.»



«Ich erwarte, dass sich am Sonntag ein anderes Bild zeigt – das Rennen ist viel länger, wir werden Boxenstopps haben. Punkte zu holen, das wird ein hartes Stück Arbeit, weil die Autos hinter mir grundsätzlich schneller sind und die vor mir ebenfalls.»





Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0