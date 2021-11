Günther Steiner über Jeddah: «Etwas völlig Neues»

Haas-Teamchef Günther Steiner kann es kaum erwarten, seine Schützlinge Mick Schumacher und Nikita Mazepin auf den Jeddah Corniche Circuit zu schicken. Der Südtiroler ist voll des Lobes für den neuen GP-Kurs.

Mit 27 Kurven verfügt der Jeddah Corniche Circuit über mehr Kehren als jede andere Strecke im Formel-1-WM-Kalender. Die zweitlängste Piste nach dem Circuit de Spa-Francorchamps ist Neuland für alle GP-Teams und ihre Stars, dennoch ist die Vorfreude bei Haas-Teamchef Günther Steiner schon gross.

Der 56-jährige Italiener schwärmt: «Wenn man vor einigen Jahren gesagt hätte, dass wir in Saudi-Arabien eine so aufregende neue Rennstrecke befahren werden, hätte das wohl kaum einer geglaubt. Ich habe die Strecke noch nicht gesehen, aber auf dem Papier sieht sie meiner Ansicht nach fantastisch aus, das ist wieder etwas völlig Neues.»

«Jedes Mal, wenn man denkt, dass es nicht besser geht, werden wir eines Besseren belehrt», lobt der Südtiroler, der noch nicht zu viel erwarten will: «Ich weiss nicht, was wir dort erreichen können, denn ich habe noch genug von der Strecke gesehen. Sobald wir einige Runden gedreht haben, werden wir wissen, was uns erwartet.»

Von den arabischen Fans wünscht sich Steiner, dass sie die Formel 1 als globalen Sport wahrnehmen. «Sie sollen sehen, dass es keine Grenzen gibt. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit Leuten, die ihr Land, das sich der Welt öffnen möchte, repräsentieren wollen. Ich denke, der Sport bringt dem Land viel, und kann auch viel von den Austragungsorten mitnehmen», erklärt er.

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0