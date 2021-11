Otmar Szafnauer: «Ehrgeizige, aber erreichbare Ziele»

Sebastian Vettels Chef Otmar Szafnauer ist sich sicher: Das Aston Martin Team ist auf dem besten Weg, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die man sich für die Zukunft gesteckt hat.

Als Lawrence Stroll das Zepter im Racing Point Team und bei Aston Martin übernahm, machte der kanadische Milliardär kein Geheimnis aus seinen ehrgeizigen Formel-1-Plänen. Die Mannschaft von Sebastian Vettel soll in den nächsten Jahren vom soliden Mittelfeld an die Spitze vorstossen, dafür wurde auch kräftig in den Rennstall investiert. Zudem hat man die Team-Struktur angepasst.

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt, dass damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt sind, obwohl im nächsten Jahr umfangreiche Regeländerungen umgesetzt werden, die es unmöglich machen, das Kräfteverhältnis vorauszusehen.

«Ich kann sagen, dass wir uns ehrgeizige, aber erreichbare Ziele gesetzt haben und wir sind auf dem besten Weg, diese zu erreichen», erklärte der 57-Jährige in Katar selbstbewusst. «Wir machen jede Woche gute Fortschritte.»

«Aber natürlich ist es unmöglich, jetzt schon zu wissen, wie wir im Vergleich zu den anderen Teams abschneiden werden, das wird erst beim Testen in Bahrain oder gar erst in Barcelona der Fall sein», räumt Szafnauer ein. «Keiner kann sagen, ob sich die anderen auch hohe Ziele gesteckt haben, und ob sie sie erreichen oder gar übertreffen werden.»

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0