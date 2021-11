Sebastian Vettel zu Jeddah: «Sieht sehr schnell aus» 30.11.2021 - 15:45 Von Otto Zuber

© LAT Sebastian Vettel

Beim jüngsten Formel-1-Rennen in Katar schafften es beide Aston Martin-Piloten in die Punkte. Das ist auch beim anstehenden Kräftemessen in Saudi-Arabien das Ziel, wie Sebastian Vettel betont.